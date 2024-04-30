Суд перенес заседание по делу Гуцул на конец мая
Суд отложил до 27 мая заседание по делу против главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул. Об этом сообщает «РИА Новости».
ТАСС со ссылкой на адвоката Вадима Бэнару пишет, что причиной стало то, что Гуцул не предоставили переводчика на русский язык.
Гуцул уточнила, что дело было передано в суд 23 апреля, на следующий день адвокаты получили материалы только на государственном языке. Защита попросила судью, чтобы прокурор предоставил заключение на русском языке. Глава Гагаузии вновь подчеркнула, что дела против нее сфабрикованы, а их заказчик – президент Молдавии Майя Санду и правящая партия PAS («Действие и солидарность»).
В начале апреля Гуцул было предъявлено обвинение по уголовному делу о финансировании оппозиционной партии «Шор». Главу Гагаузии обвиняют по двум эпизодам якобы в получении средств на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы, пишет ТАСС.