Суд перенес заседание по делу Гуцул на конец мая

Гуцул уточнила, что дело было передано в суд 23 апреля, на следующий день адвокаты получили материалы только на государственном языке. Защита попросила судью, чтобы прокурор предоставил заключение на русском языке. Глава Гагаузии вновь подчеркнула, что дела против нее сфабрикованы, а их заказчик – президент Молдавии Майя Санду и правящая партия PAS («Действие и солидарность»).