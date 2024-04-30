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Суд перенес заседание по делу Гуцул на конец мая

Ведомости

Суд отложил до 27 мая заседание по делу против главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул. Об этом сообщает «РИА Новости».

ТАСС со ссылкой на адвоката Вадима Бэнару пишет, что причиной стало то, что Гуцул не предоставили переводчика на русский язык.

Гуцул уточнила, что дело было передано в суд 23 апреля, на следующий день адвокаты получили материалы только на государственном языке. Защита попросила судью, чтобы прокурор предоставил заключение на русском языке. Глава Гагаузии вновь подчеркнула, что дела против нее сфабрикованы, а их заказчик – президент Молдавии Майя Санду и правящая партия PAS («Действие и солидарность»).

В начале апреля Гуцул было предъявлено обвинение по уголовному делу о финансировании оппозиционной партии «Шор». Главу Гагаузии обвиняют по двум эпизодам якобы в получении средств на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы, пишет ТАСС. 

Сама Гуцул вину отрицает. По ее словам, дело было сфабриковано и инициировано по указанию Санду.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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