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В Белом доме не смогли подтвердить данные о шести сбитых Россией ракетах ATACMS

Ведомости

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби не подтвердил информацию о том, что российские военные сбили шесть ракет ATACMS, запущенных ВСУ.

«Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-то из них были сбиты», – сказал он на брифинге (цитата по «РИА Новости»). 

Кирби также не стал уточнять, сколько ракет ATACMS получила Украина от США. Он отметил, что это «существенное» количество.

30 апреля Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки российская ПВО сбила шесть ракет ATACMS производства США. Утром председатель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ночью ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Крыму, система ПВО сработала над Джанкоем и Симферополем.

По данным главы Крыма Сергея Аксенова, после уничтожения ракет в окрестностях села Донское в Симферопольском районе были обнаружены несдетонировавшие суббоеприпасы.

24 апреля Politico сообщило, что в марте США тайно передали Украине ракеты ATACMS и они были уже дважды использованы против российских целей. Позже информацию подтвердили в Белом доме и госдепе.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что Киев выполнит данное Вашингтону обещание не применять ракеты за пределами территории Украины. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал это обещание ложью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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