В Белом доме не смогли подтвердить данные о шести сбитых Россией ракетах ATACMS
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби не подтвердил информацию о том, что российские военные сбили шесть ракет ATACMS, запущенных ВСУ.
«Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-то из них были сбиты», – сказал он на брифинге (цитата по «РИА Новости»).
Кирби также не стал уточнять, сколько ракет ATACMS получила Украина от США. Он отметил, что это «существенное» количество.
По данным главы Крыма Сергея Аксенова, после уничтожения ракет в окрестностях села Донское в Симферопольском районе были обнаружены несдетонировавшие суббоеприпасы.
24 апреля Politico сообщило, что в марте США тайно передали Украине ракеты ATACMS и они были уже дважды использованы против российских целей. Позже информацию подтвердили в Белом доме и госдепе.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что Киев выполнит данное Вашингтону обещание не применять ракеты за пределами территории Украины. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал это обещание ложью.