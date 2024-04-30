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Глава МИД Армении заявил об «определенных проблемах» в отношениях с Россией

Ведомости

В отношениях Армении и России существуют определенные проблемы. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью телекомпании Al Jazeera.

«В контексте армяно-российских отношений есть определенные проблемы и вопросы, и да, у нас есть диалог по этим вопросам. Среди них есть вопросы, требующие полного взаимопонимания, но я думаю, что такие проблемы есть во всех отношениях», – сказал он (цитата по ТАСС).

В начале апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Армении с Россией переживают не лучшие времена, но их важность для республики трудно переоценить. По его словам, в ходе первой встречи с президентом России Владимиром Путиным в мае 2018 г. между странами была достигнута договоренность, что двусторонние отношения будут базироваться на взаимном уважении суверенитета и интересов. Пашинян выразил готовности к такому диалогу.

При этом в МИД РФ ранее обращали внимание на желание Запада превратить Армению в инструмент реализации своих замыслов на Южном Кавказе. По утверждению ведомства, Вашингтон и Брюссель добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС. 

В Кремле называли Армению близким партнером России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выразил надежду, что «сложные моменты» в двусторонних отношениях стран будут решены в рамках диалога на высшем уровне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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