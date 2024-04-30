Глава МИД Армении заявил об «определенных проблемах» в отношениях с Россией
В отношениях Армении и России существуют определенные проблемы. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью телекомпании Al Jazeera.
«В контексте армяно-российских отношений есть определенные проблемы и вопросы, и да, у нас есть диалог по этим вопросам. Среди них есть вопросы, требующие полного взаимопонимания, но я думаю, что такие проблемы есть во всех отношениях», – сказал он (цитата по ТАСС).
В начале апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Армении с Россией переживают не лучшие времена, но их важность для республики трудно переоценить. По его словам, в ходе первой встречи с президентом России Владимиром Путиным в мае 2018 г. между странами была достигнута договоренность, что двусторонние отношения будут базироваться на взаимном уважении суверенитета и интересов. Пашинян выразил готовности к такому диалогу.
При этом в МИД РФ ранее обращали внимание на желание Запада превратить Армению в инструмент реализации своих замыслов на Южном Кавказе. По утверждению ведомства, Вашингтон и Брюссель добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС.
В Кремле называли Армению близким партнером России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выразил надежду, что «сложные моменты» в двусторонних отношениях стран будут решены в рамках диалога на высшем уровне.