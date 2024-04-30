Глава МИД Армении заявил об «определенных проблемах» в отношениях с Россией

«В контексте армяно-российских отношений есть определенные проблемы и вопросы, и да, у нас есть диалог по этим вопросам. Среди них есть вопросы, требующие полного взаимопонимания, но я думаю, что такие проблемы есть во всех отношениях», – сказал он (цитата по ТАСС).