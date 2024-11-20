Американские дипломаты остались на Украине после закрытия посольства
Сотрудники посольства США на Украине не покинули республику после остановки работы диппредставительства, сообщил представитель госдепа Мэтью Миллер в ходе брифинга.
«Никто не покинул Украину из-за временной приостановки работы посольства», – сказал Миллер, добавив, что принятая мера вызвана «возможной угрозой значительного удара по Киеву», – сказал Миллер (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, возобновление работы дипмиссии в обычном режиме ожидается 21 ноября.
Посольство США в Киеве объявило о закрытии 20 ноября. На сайте дипмиссии сообщалось, что были получены сведения «о потенциальной серьезной воздушной атаке». О временном закрытии сообщили также посольства Испании, Италии и Греции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закрытие посольства США в Киеве из-за якобы возможной серьезной атаки не входит в компетенцию Кремля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что удары дальнобойным оружием ATACMS по Брянской области и закрытие ряда зарубежных посольств в Киеве из-за страха перед ответными действиями со стороны России доказывают, что Украина перестала представлять интерес для Запада.