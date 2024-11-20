Американские дипломаты остались на Украине после закрытия посольства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закрытие посольства США в Киеве из-за якобы возможной серьезной атаки не входит в компетенцию Кремля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что удары дальнобойным оружием ATACMS по Брянской области и закрытие ряда зарубежных посольств в Киеве из-за страха перед ответными действиями со стороны России доказывают, что Украина перестала представлять интерес для Запада.