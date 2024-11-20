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Американские дипломаты остались на Украине после закрытия посольства

Ведомости

Сотрудники посольства США на Украине не покинули республику после остановки работы диппредставительства, сообщил представитель госдепа Мэтью Миллер в ходе брифинга.

«Никто не покинул Украину из-за временной приостановки работы посольства», – сказал Миллер, добавив, что принятая мера вызвана «возможной угрозой значительного удара по Киеву», – сказал Миллер (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, возобновление работы дипмиссии в обычном режиме ожидается 21 ноября.

Посольство США в Киеве объявило о закрытии 20 ноября. На сайте дипмиссии сообщалось, что были получены сведения «о потенциальной серьезной воздушной атаке». О временном закрытии сообщили также посольства Испании, Италии и Греции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закрытие посольства США в Киеве из-за якобы возможной серьезной атаки не входит в компетенцию Кремля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что удары дальнобойным оружием ATACMS по Брянской области и закрытие ряда зарубежных посольств в Киеве из-за страха перед ответными действиями со стороны России доказывают, что Украина перестала представлять интерес для Запада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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