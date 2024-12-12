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Салливан: Вашингтон рассчитывает на достижение сделки по Газе в декабре

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена рассчитывает на заключение соглашения по прекращению огня в секторе Газа в декабре. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«У меня есть ощущение, что премьер-министр [Израиля Биньямин Нетаньяху] готов к сделке. Моя цель будет заключаться в том, чтобы поставить нас в такое положение, чтобы мы смогли заключить эту сделку в этом месяце», – сказал он в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве (цитата по ТАСС).

Салливан не согласился с тем, что Нетаньяху ждет инаугурации республиканца Дональда Трампа 20 января 2025 г. для заключения сделки по прекращению огня: «Я не могу давать вам никаких обещаний или прогнозов, но меня бы здесь сегодня не было, если бы я думал, что все это просто подождет до 20 января».

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным минздрава Газы, в анклаве погибли свыше 43 000 человек.

В конце октября в катарской столице Дохе возобновились переговоры по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. CNN со ссылкой на источники сообщил, что сейчас диалог направлен не столько на прогресс в разрешении конфликта, сколько на сам запуск процесса. 28 октября CNN передавал, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа не продвинутся до завершения выборов в США.

Палестинская группировка «Хамас» при этом заявляла о своей готовности заключить сделку по прекращению огня. Об этом в конце октября сообщил высокопоставленный представитель «Хамаса» Хусам Бадран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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