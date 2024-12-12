Салливан: Вашингтон рассчитывает на достижение сделки по Газе в декабре

Салливан не согласился с тем, что Нетаньяху ждет инаугурации республиканца Дональда Трампа 20 января 2025 г. для заключения сделки по прекращению огня: «Я не могу давать вам никаких обещаний или прогнозов, но меня бы здесь сегодня не было, если бы я думал, что все это просто подождет до 20 января».