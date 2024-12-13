Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области

О взрывах также сообщается в районе Вышгорода Киевской области. Кроме того, поступают сообщения о взрывах в Сумах. Издание со ссылкой на мониторинговые Telegram-каналы пишет, что этой ночью «может быть установлен рекорд по количеству БПЛА над Украиной».