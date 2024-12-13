Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области
В Киеве и Вышгороде Киевской области прогремели взрывы – в центральном Печерском районе Киева упали обломки беспилотника. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, а также украинское издание «Страна».
О взрывах также сообщается в районе Вышгорода Киевской области. Кроме того, поступают сообщения о взрывах в Сумах. Издание со ссылкой на мониторинговые Telegram-каналы пишет, что этой ночью «может быть установлен рекорд по количеству БПЛА над Украиной».
8 декабря посольство США на Украине предупредило американских граждан о возросших угрозах воздушных ударов. Диппредставительство призвало граждан США на Украине следить за оповещениями правительства Украины о воздушных атаках. 20 ноября Посольство Испании в Киеве объявило, что не будет принимать посетителей из-за возможных угроз безопасности.
7 сентября возле здания Верховной рады Украины в Киеве обнаружили обломки сбитого беспилотника. В парламенте страны сообщили, что повреждений в результате падения обломков дрона не было. Украинские СМИ писали, что Киев подвергся массированной атаке беспилотников.