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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области

Ведомости

В Киеве и Вышгороде Киевской области прогремели взрывы – в центральном Печерском районе Киева упали обломки беспилотника. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, а также украинское издание «Страна».

О взрывах также сообщается в районе Вышгорода Киевской области. Кроме того, поступают сообщения о взрывах в Сумах. Издание со ссылкой на мониторинговые Telegram-каналы пишет, что этой ночью «может быть установлен рекорд по количеству БПЛА над Украиной». 

8 декабря посольство США на Украине предупредило американских граждан о возросших угрозах воздушных ударов. Диппредставительство призвало граждан США на Украине следить за оповещениями правительства Украины о воздушных атаках. 20 ноября Посольство Испании в Киеве объявило, что не будет принимать посетителей из-за возможных угроз безопасности.

7 сентября возле здания Верховной рады Украины в Киеве обнаружили обломки сбитого беспилотника. В парламенте страны сообщили, что повреждений в результате падения обломков дрона не было. Украинские СМИ писали, что Киев подвергся массированной атаке беспилотников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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