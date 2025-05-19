Трамп поговорил с Зеленским перед телефонным разговором с Путиным
Президент США Дональд Трамп поговорил с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщают украинские СМИ. Это случилось перед телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным, который был запланирован на 17:00 мск.
По информации ТСН, главы государств обсудили конкретные шаги, необходимые для завершения военных действий на территории страны. Сообщается также, что после разговора главы США с Путиным Трамп и Зеленский снова свяжутся «для синхронизации своих дальнейших действий».
18 мая «Ведомости» сообщали, что предстоящий звонок Трампа Путину может стать ключевым шагом в процессе урегулирования украинского конфликта. Сам американский лидер анонсировал разговор в своей соцсети Truth Social, отметив, что обсудит с российским президентом пути урегулирования ситуации вокруг Украины, а также вопросы торговли.