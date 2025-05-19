Белый дом: разговор между Путиным и Трампом продолжается

Белый дом: разговор между Путиным и Трампом продолжаетсяДанную информацию также подтвердили в Кремле
Телефонная беседа между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в данный момент продолжается. Об этом сообщили журналисты пула Белого дома.
Комментарии по поводу разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который глава вашингтонской администрации провел перед звонком Путину, Белый дом давать не стал.
По итогам переговоров Трамп обещал выступить с заявлением.
Информацию о том, что разговор двух лидеров все еще продолжается, подтвердил также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.
Это третья беседа лидеров стран после возвращения Трампа в Белый дом. Вице-президент Джей Ди Вэнс ранее объяснял, что Трамп решил поговорить с Путиным, так как, по мнению властей США, украинский мирный процесс зашел в тупик. Песков говорил, что разговор президентов РФ и США пройдет с учетом итогов российско-украинских переговоров, которые состоялись в Стамбуле 16 мая. Он обещал, что по результатам телефонного разговора Кремль даст «максимально возможное сообщение».
16 мая в Стамбуле прошли прямые переговоры России и Украины. Стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотреть вариант встречи Путина и Зеленского. После переговоров Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным, чтобы обсудить урегулирование украинского конфликта.