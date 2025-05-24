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Проигравший на выборах в Румынии Симион призвал граждан выходить на протесты

Ведомости

Лидер ультраправого «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордж Симион, потребовавший аннулировать результаты второго тура президентских выборов в Румынии, призвал граждан выходить на мирные протесты. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Конституционный суд (КС) Румынии ранее на этой неделе утвердил результаты президентских выборов, в которых лидировал действующий мэр Бухареста Никушор Дан. Симион, занявший второе место с 45,67% голосов, подал ходатайство в КС Румынии с требованиями аннулировать результаты выборов по причине «внешнего вмешательства со стороны государственных и негосударственных субъектов». Однако суд отклонил жалобу, признав ее необоснованной.

«Выходите на протест, братья, выходите на протест. Я призываю вас выйти на мирные протесты. Да, это право румын выйти на улицы, это право румын», – сказал политик (цитата по «РИА Новости»). 

При этом сам Симион в акциях протеста участвовать не планирует, поскольку, по его мнению, его могут арестовать, «объявить нас вне закона, как они угрожали, и спровоцировать кровопролитие». Протесты должны быть исключительно мирными, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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