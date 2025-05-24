Проигравший на выборах в Румынии Симион призвал граждан выходить на протесты
Лидер ультраправого «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордж Симион, потребовавший аннулировать результаты второго тура президентских выборов в Румынии, призвал граждан выходить на мирные протесты. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook
Конституционный суд (КС) Румынии ранее на этой неделе утвердил результаты президентских выборов, в которых лидировал действующий мэр Бухареста Никушор Дан. Симион, занявший второе место с 45,67% голосов, подал ходатайство в КС Румынии с требованиями аннулировать результаты выборов по причине «внешнего вмешательства со стороны государственных и негосударственных субъектов». Однако суд отклонил жалобу, признав ее необоснованной.
«Выходите на протест, братья, выходите на протест. Я призываю вас выйти на мирные протесты. Да, это право румын выйти на улицы, это право румын», – сказал политик (цитата по «РИА Новости»).
При этом сам Симион в акциях протеста участвовать не планирует, поскольку, по его мнению, его могут арестовать, «объявить нас вне закона, как они угрожали, и спровоцировать кровопролитие». Протесты должны быть исключительно мирными, добавил он.