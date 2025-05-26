В Стамбуле продолжаются «закулисные» переговоры по украинскому вопросу
В турецком Стамбуле продолжается закулисный переговорный процесс по украинскому урегулированию. При этом пока неясно, будет ли проходить в Турции следующий раунд переговоров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Турции.
Стамбул, по словам собеседника агентства, является удобной, проверенной и заявившей о себе переговорной площадкой. Он также выразил мнение, что антироссийские западные санкции на каком-то этапе могут стать предметом процесса переговоров. Все будет зависеть от их хода, и на данный момент никаких прогнозов делать нельзя, отметил источник.
Первые с 2022 г. прямые переговоры Москвы и Киева прошли в Стамбуле 16 мая. Делегации договорились об обмене пленными в формате «1000 на 1000» и рассмотрели возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. 19 мая Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, после чего американский лидер заявил, что конфликтующие стороны скоро продолжат переговоры.
25 мая ТАСС со ссылкой на источник писал, что Стамбул – наиболее вероятная площадка для второго раунда прямых переговоров РФ и Украины.