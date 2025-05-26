В Стамбуле продолжаются «закулисные» переговоры по украинскому вопросу

Стамбул, по словам собеседника агентства, является удобной, проверенной и заявившей о себе переговорной площадкой. Он также выразил мнение, что антироссийские западные санкции на каком-то этапе могут стать предметом процесса переговоров. Все будет зависеть от их хода, и на данный момент никаких прогнозов делать нельзя, отметил источник.