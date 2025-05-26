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В Стамбуле продолжаются «закулисные» переговоры по украинскому вопросу

Ведомости

В турецком Стамбуле продолжается закулисный переговорный процесс по украинскому урегулированию. При этом пока неясно, будет ли проходить в Турции следующий раунд переговоров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

Стамбул, по словам собеседника агентства, является удобной, проверенной и заявившей о себе переговорной площадкой. Он также выразил мнение, что антироссийские западные санкции на каком-то этапе могут стать предметом процесса переговоров. Все будет зависеть от их хода, и на данный момент никаких прогнозов делать нельзя, отметил источник.

Первые с 2022 г. прямые переговоры Москвы и Киева прошли в Стамбуле 16 мая. Делегации договорились об обмене пленными в формате «1000 на 1000» и рассмотрели возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. 19 мая Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, после чего американский лидер заявил, что конфликтующие стороны скоро продолжат переговоры.

25 мая ТАСС со ссылкой на источник писал, что Стамбул – наиболее вероятная площадка для второго раунда прямых переговоров РФ и Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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