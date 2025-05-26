Захарова призвала Швецию остановить атаки на посольство России в стране
Российская сторона настаивает на выполнении Швецией обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. в части обеспечения физической безопасности представительства РФ в связи с атакой беспилотника на посольство России в стране. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Атака на посольство РФ в шведском Стокгольме стала 15-й начиная с мая 2024 г. Подобные инциденты происходят почти ежемесячно, заявила Захарова. Это происходит при попустительстве или с прямой санкции шведских властей, добавила она.
Дипломат обратила внимание на то, что правоохранительные органы Швеции так и не установили и не привлекли к ответственности злоумышленников ни по одному эпизоду с налетами беспилотников.
В связи с этим дипломат предположила, что в Швеции «крепки позиции» тех, кто заинтересован в росте напряженности в отношениях страны с РФ. По ее словам, они саботируют дипломатические договоренности и, возможно, пытаются нанести максимальный ущерб российскому посольству, а также его сотрудникам.
Рано утром 25 мая беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом в российское посольство, сообщало диппредставительство. Там указали, что для нападения использовалась стеклянная емкость, которая могла нанести людям тяжелые увечья. Захарова сообщила, что на следующей неделе Стокгольм получит ноту протеста в связи с нападением на российское посольство в Швеции.
Подобные нападения продолжаются уже больше года, а российское посольство неоднократно призывало шведскую полицию и МИД страны пресечь эти атаки, заявили в диппредставительстве. Один из актов вандализма произошел в середине апреля. Тогда на асфальт перед центральным входом в служебное здание бросили емкости с краской.