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Захарова призвала Швецию остановить атаки на посольство России в стране

Ведомости

Российская сторона настаивает на выполнении Швецией обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. в части обеспечения физической безопасности представительства РФ в связи с атакой беспилотника на посольство России в стране. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Атака на посольство РФ в шведском Стокгольме стала 15-й начиная с мая 2024 г. Подобные инциденты происходят почти ежемесячно, заявила Захарова. Это происходит при попустительстве или с прямой санкции шведских властей, добавила она.

Дипломат обратила внимание на то, что правоохранительные органы Швеции так и не установили и не привлекли к ответственности злоумышленников ни по одному эпизоду с налетами беспилотников.

В связи с этим дипломат предположила, что в Швеции «крепки позиции» тех, кто заинтересован в росте напряженности в отношениях страны с РФ. По ее словам, они саботируют дипломатические договоренности и, возможно, пытаются нанести максимальный ущерб российскому посольству, а также его сотрудникам.

Рано утром 25 мая беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом в российское посольство, сообщало диппредставительство. Там указали, что для нападения использовалась стеклянная емкость, которая могла нанести людям тяжелые увечья. Захарова сообщила, что на следующей неделе Стокгольм получит ноту протеста в связи с нападением на российское посольство в Швеции.

Подобные нападения продолжаются уже больше года, а российское посольство неоднократно призывало шведскую полицию и МИД страны пресечь эти атаки, заявили в диппредставительстве. Один из актов вандализма произошел в середине апреля. Тогда на асфальт перед центральным входом в служебное здание бросили емкости с краской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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