Захарова призвала Швецию остановить атаки на посольство России в стране

В связи с этим дипломат предположила, что в Швеции «крепки позиции» тех, кто заинтересован в росте напряженности в отношениях страны с РФ. По ее словам, они саботируют дипломатические договоренности и, возможно, пытаются нанести максимальный ущерб российскому посольству, а также его сотрудникам.