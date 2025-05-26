NYT: Трамп пытается дистанцироваться от украинского конфликта

Трамп пока что отказывается и от присоединения к Европе в вопросе введения новых санкций против России, отмечает газета. Такое решение он высказал, когда общался с европейскими лидерами после двухчасового диалога с президентом России Владимиром Путиным. Страны ЕС поняли, что Трамп не готов оказывать на Россию дополнительное давление.