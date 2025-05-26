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NYT: Трамп пытается дистанцироваться от украинского конфликта

Ведомости

Американский лидер Дональд Трамп дает понять, что дистанцируется от конфликта на Украине, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, ранее занимавшие посты в правительстве США.

Один из источников NYT отметил: «По сути, он сказал: "Я ухожу"». И это отражает публичное заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что США «более чем открыты для того, чтобы выйти» из процесса урегулирования. 

Трамп пока что отказывается и от присоединения к Европе в вопросе введения новых санкций против России, отмечает газета. Такое решение он высказал, когда общался с европейскими лидерами после двухчасового диалога с президентом России Владимиром Путиным. Страны ЕС поняли, что Трамп не готов оказывать на Россию дополнительное давление.

26 мая Трамп заявил, что недоволен действиями Путина и «абсолютно точно» рассматривает возможность введения санкций против России после массированных российских ударов по военным объектам на Украине. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил резкие высказывания американского лидера эмоциональной перегрузкой. Он отметил, что Путин принимает решения, которые необходимы для обеспечения безопасности России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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