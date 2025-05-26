NYT: Трамп пытается дистанцироваться от украинского конфликта
Американский лидер Дональд Трамп дает понять, что дистанцируется от конфликта на Украине, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, ранее занимавшие посты в правительстве США.
Один из источников NYT отметил: «По сути, он сказал: "Я ухожу"». И это отражает публичное заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что США «более чем открыты для того, чтобы выйти» из процесса урегулирования.
Трамп пока что отказывается и от присоединения к Европе в вопросе введения новых санкций против России, отмечает газета. Такое решение он высказал, когда общался с европейскими лидерами после двухчасового диалога с президентом России Владимиром Путиным. Страны ЕС поняли, что Трамп не готов оказывать на Россию дополнительное давление.
26 мая Трамп заявил, что недоволен действиями Путина и «абсолютно точно» рассматривает возможность введения санкций против России после массированных российских ударов по военным объектам на Украине. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил резкие высказывания американского лидера эмоциональной перегрузкой. Он отметил, что Путин принимает решения, которые необходимы для обеспечения безопасности России.