На параде в США не упомянули СССР в числе союзников во Второй мировой войне

Среди других участников – актеры Джо Мантенья и Гэри Синиз, шеф-повар и ветеран Роберт Ирвайн, а также «Мисс Америка 2025» – Эбби Стокард. День поминовения, отмечаемый в последний понедельник мая, посвящен памяти американцев, погибших при исполнении служебного долга как в мирное, так и в военное время.