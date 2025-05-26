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На параде в США не упомянули СССР в числе союзников во Второй мировой войне

Ведомости
Людмила Чернова / «Ведомости»
Людмила Чернова / «Ведомости»

На ежегодном параде в США в честь Дня поминовения участники отдали честь союзным государствам во времена Второй мировой войны, пронеся флаги стран-победителей. Однако среди них не фигурировали флаги СССР или России, передает корреспондент «Ведомостей».

В ходе парада пронесли баннер «Салют союзным государствам Второй мировой войны», за которым пронесли флаги союзников, не представив СССР или Россию.

26 мая тысячи людей со всей страны пришли посмотреть на парад, который прошел по одной из главных улиц Вашингтона – Конститьюшн Авеню. В параде приняли участие и ветераны Второй мировой войны.

В этом году среди участников наблюдается большое количество знаменитостей. Среди них – музыкант Джин Симмонс. Он проехал в сопровождении ветерана Второй мировой войны, участвовавшего в освобождении нацистского лагеря, где 80 лет назад находилась его мать.

Среди других участников – актеры Джо Мантенья и Гэри Синиз, шеф-повар и ветеран Роберт Ирвайн, а также «Мисс Америка 2025» – Эбби Стокард. День поминовения, отмечаемый в последний понедельник мая, посвящен памяти американцев, погибших при исполнении служебного долга как в мирное, так и в военное время.

7 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Россия внесла «значительный вклад», но победу во Второй мировой войне одержали «именно США». 2 мая Трамп заявил, что США якобы сделали больше, чем любая другая страна, для победы во Второй мировой войне.

30 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сталкивается с серьезными испытаниями, связанными с искажением итогов Второй мировой войны и преуменьшением вклада Советского Союза в Победу. Он подчеркнул важность единства в защите исторической правды и необходимость противодействовать росту расизма, неонацизма, русофобии, антисемитизма и других деструктивных течений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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