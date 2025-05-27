Бывший кандидат в президенты Румынии Джорджеску объявил об уходе из политики
Политик-националист и экс-кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску сообщил об остановке активной политической деятельности и стремлении сосредоточиться на своей семье. Об этом он сказал в видео в соцсети Facebook
«Выборы президента Румынии закончились. В связи с этим я принял решение прекратить свое активное участие в политическом процессе», – отметил он.
22 мая Конституционный суд Румынии утвердил результаты повторных президентских выборов, а именно победу мэра Бухареста Никушора Дана. Он набрал 54,33% голосов. Занявший второе место с 45,67% голосов Джордж Симион потребовал аннулировать результаты, однако его жалобу суд отклонил. Затем он призвал граждан выходить на мирные протесты, т.к., по его данным, в избирательный процесс вмешивались французские спецслужбы.
18 мая основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что правительство одной из стран Западной Европы обратилось к его мессенджеру с просьбой блокировать аккаунты румынских консерваторов, но получило отказ. Позже Дуров пояснил, что речь шла о спецслужбах Франции.
В декабре 2024 г. результаты первого тура выборов президента Румынии аннулировали, тогда победителем был Джорджеску. Его обвинили в связях с Россией и «получении поддержки» с помощью 800 аккаунтов в TikTok, якобы связанных с РФ. Впоследствии в стране было решено провести выборы президента заново, однако доказательств какого-либо вмешательства в избирательную кампанию представлено не было.
21 декабря портал Snoop со ссылкой на источники сообщил, что румынская налоговая служба установила, что кампания в TikTok Джорджеску была оплачена не россиянами, а проевропейской Национально-либеральной партией Румынии. При этом суд отказал Джорджеску в праве повторно идти на выборы.