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Бывший кандидат в президенты Румынии Джорджеску объявил об уходе из политики

Ведомости

Политик-националист и экс-кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску сообщил об остановке активной политической деятельности и стремлении сосредоточиться на своей семье. Об этом он сказал в видео в соцсети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Выборы президента Румынии закончились. В связи с этим я принял решение прекратить свое активное участие в политическом процессе», – отметил он.

22 мая Конституционный суд Румынии утвердил результаты повторных президентских выборов, а именно победу мэра Бухареста Никушора Дана. Он набрал 54,33% голосов. Занявший второе место с 45,67% голосов Джордж Симион потребовал аннулировать результаты, однако его жалобу суд отклонил. Затем он призвал граждан выходить на мирные протесты, т.к., по его данным, в избирательный процесс вмешивались французские спецслужбы.

18 мая основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что правительство одной из стран Западной Европы обратилось к его мессенджеру с просьбой блокировать аккаунты румынских консерваторов, но получило отказ. Позже Дуров пояснил, что речь шла о спецслужбах Франции.

В декабре 2024 г. результаты первого тура выборов президента Румынии аннулировали, тогда победителем был Джорджеску. Его обвинили в связях с Россией и «получении поддержки» с помощью 800 аккаунтов в TikTok, якобы связанных с РФ. Впоследствии в стране было решено провести выборы президента заново, однако доказательств какого-либо вмешательства в избирательную кампанию представлено не было.  

21 декабря портал Snoop со ссылкой на источники сообщил, что румынская налоговая служба установила, что кампания в TikTok Джорджеску была оплачена не россиянами, а проевропейской Национально-либеральной партией Румынии. При этом суд отказал Джорджеску в праве повторно идти на выборы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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