Telegraph: BlackRock вышла из проекта по восстановлению Украины из-за Трампа
Американская корпорация BlackRock Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ), которая была ключевым игроком в усилиях по сбору средств на послевоенное восстановление Украины, решила выйти из этого проекта из-за непоследовательности президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники пишет The Telegraph.
На прошлой неделе стало известно, что BlackRock еще в начале января остановила поиск инвесторов для поддержки фонда восстановления Украины. Bloomberg писало, что компания решила приостановить переговоры из-за «отсутствия интереса» на фоне возросшей неопределенности относительно будущего республики. Это также происходило на фоне вступления в должность президента Трампа.
Именно избрание Трампа в конечном итоге побудило BlackRock уйти, пишет The Telegraph. Отношение главы Белого дома к Украине, как отмечает газета, колебалось «от безразличия до откровенной враждебности», но его позиция смягчилась после «неоднократных унижений» со стороны президента РФ Владимира Путина.
«Подобная непоследовательность, похоже, в конечном итоге и стала катализатором перемен в позиции BlackRock. Согласно сообщениям, компания была вынуждена изменить свою позицию, поскольку резкие повороты Трампа отпугнули инвесторов, которых компания пыталась привлечь», – говорится в статье.
10-11 июля в Риме проходила конференция по восстановлению Украины. Перед мероприятием сообщалось, что заменить отмененную инициативу BlackRock может Франция, но остается неясным, как писало Bloomberg, насколько эффективным будет новый план без поддержки США. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила на конференции, что Евросоюз создаст фонд под названием Equity («Справедливость») на 10 млрд евро для восстановления Украины. В ходе форума также состоялось более 200 сделок между европейскими и украинскими компаниями. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, эти соглашения станут ключевым стимулом для притока частных инвестиций, без которых восстановление страны будет невозможно.