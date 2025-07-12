Telegraph: BlackRock вышла из проекта по восстановлению Украины из-за Трампа

10-11 июля в Риме проходила конференция по восстановлению Украины. Перед мероприятием сообщалось, что заменить отмененную инициативу BlackRock может Франция, но остается неясным, как писало Bloomberg, насколько эффективным будет новый план без поддержки США. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила на конференции, что Евросоюз создаст фонд под названием Equity («Справедливость») на 10 млрд евро для восстановления Украины. В ходе форума также состоялось более 200 сделок между европейскими и украинскими компаниями. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, эти соглашения станут ключевым стимулом для притока частных инвестиций, без которых восстановление страны будет невозможно.