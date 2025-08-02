NYT: заявление Трампа о перемещении двух атомных подлодок невозможно проверить

31 июля президент США выступил с критикой Медведева. Он отреагировал на публикации зампреда Совбеза и назвал его «провальным бывшим президентом», который «думает, что он все еще у власти». Трамп также указал, что у России и Индии «мертвая экономика» и посоветовал Медведеву «следить за своими словами».