NYT: заявление Трампа о перемещении двух атомных подлодок невозможно проверить
Заявление президента США Дональда Трампа о перемещении двух атомных подлодок «в соответствующие регионы» невозможно проверить. Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что перемещения атомных подводных лодок относятся к самым тщательно охраняемым тактическим маневрам Пентагона, поэтому будет невозможно узнать, действительно ли Трамп передислоцировал их или просто пытается произвести впечатление.
По данным издания, такое «публичное демонстрирование ядерных мускулов» является редкостью даже для нынешнего президента США. В последний раз он высказывал подобные угрозы в адрес КНДР в 2018 г. во время своего первого президентского срока.
1 августа Трамп заявил, что на фоне «крайне провокационных заявлений» заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева приказал разместить две атомные подлодки «в соответствующих регионах». По его словам, это решение было принято на случай, если высказывания Медведева окажутся не просто словами. Американский глава заметил, что «слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям».
31 июля президент США выступил с критикой Медведева. Он отреагировал на публикации зампреда Совбеза и назвал его «провальным бывшим президентом», который «думает, что он все еще у власти». Трамп также указал, что у России и Индии «мертвая экономика» и посоветовал Медведеву «следить за своими словами».
В свою очередь Медведев заявил, что «нервная реакция» Трампа подтверждает правоту России. Комментируя утверждение президента США о «мертвой экономике» России и Индии и обвинения в «заходе на опасную территорию», он призвал его вспомнить «свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов» и обратить внимание на систему «Периметр» (известную на Западе как «мертвая рука»). Она представляет собой комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом.