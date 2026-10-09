Захарова: в Черногории отпустили основателя «Рыбаря» Звинчука и его соратников

Захарова: в Черногории отпустили основателя «Рыбаря» Звинчука и его соратниковМестные власти объяснили задержание «защитой интересов» страны
Правоохранительные органы Черногории отпустили руководителя Telegram-проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и его соратников. Об этом «РИА Новости» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Группу отпустили, они находятся в аэропорту в ожидании вылета. Дипломаты оказывают содействие», – заявила Захарова.
9 октября Звинчука вместе с несколькими соратниками задержали в Черногории. Vijesti сообщало, что среди задержанных также оказались его супруга Валерия и еще три человека. Операция проходила в городе Рисан.
Черногорские правоохранители позже сообщили, что задержанных россиян выдворят из страны. Полиция объяснила свои действия «соображениями национальной и внутренней безопасности». Ведомство отметило, что решение о депортации было принято в отношении Звинчука, его жены Валерии, а также соратников Сергея Белоуса, Павла Лекаторчука и Киры Дорошенко.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские дипломаты займутся правовой защитой и выяснением причины задержания граждан РФ в Черногории. Посольство России в стране потребовало от властей предоставить консульский доступ к Звинчуку и его соратникам.
Премьер-министр страны Милойко Спаич назвал задержание «защитой интересов». По его словам, никто не сможет поставить под угрозу европейское будущее Черногории. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после задержания Звинчука сообщил, что России, вероятно, придется пополнять обменный фонд американцами и европейцами, чтобы вытаскивать граждан страны из Европы.