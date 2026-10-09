Захарова: в Черногории отпустили основателя «Рыбаря» Звинчука и его соратников

Черногорские правоохранители позже сообщили, что задержанных россиян выдворят из страны. Полиция объяснила свои действия «соображениями национальной и внутренней безопасности». Ведомство отметило, что решение о депортации было принято в отношении Звинчука, его жены Валерии, а также соратников Сергея Белоуса, Павла Лекаторчука и Киры Дорошенко.