«Рыбарь»: Звинчук находится на пути в Россию

«Рыбарь»: Звинчук находится на пути в РоссиюОн был депортирован из Черногории вместе с супругой
Руководитель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук и его спутники находятся на пути в Россию после выдворения из Черногории. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта.
Звинчук в видеообращении выразил благодарность МИД России и дипломатам за помощь в разрешении ситуации. «Благодаря реакции внешнеполитического ведомства и российских государственных структур вопрос удалось решить оперативно», – говорится в сообщении.
По словам Звинчука, их арестовали в 7 утра после того, как накануне они попросили разрешение на официальную съемку для документального фильма в монастыре в Цетине. Они связывались с митрополитом, но ответа не получили. Всю технику изъяли.
«Спрашивали, приехали ли мы сюда на самом деле для того, чтобы вербовать иностранцев для участия в СВО», – рассказал он. Продержав 8 часов, власти приняли решение о депортации, технику не вернули, добавил Звинчук.
9 октября Звинчука вместе с несколькими соратниками задержали в Черногории. Среди задержанных также оказались его супруга Валерия и еще три человека. Операция проходила в городе Рисан.
Черногорские правоохранители позже сообщили, что задержанных россиян выдворят из страны. Полиция объяснила свои действия «соображениями национальной и внутренней безопасности». Ведомство отметило, что решение о депортации было принято в отношении Звинчука, его жены Валерии, а также соратников Сергея Белоуса, Павла Лекаторчука и Киры Дорошенко.