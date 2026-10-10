Мирошник оценил реакцию Киева на слова Трампа о смене лидера Украины

10 октября Financial Times со ссылкой на три источника сообщила, что переговоры украинской делегации с представителями Трампа в Майами завершились досрочно. По данным газеты, это произошло после того, как стало известно о договоренности Москвы и Вашингтона по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Украинская сторона после этого решила сократить поездку и отказаться от второго раунда переговоров, который планировалось провести на следующий день.