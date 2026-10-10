Мирошник оценил реакцию Киева на слова Трампа о смене лидера Украины
Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости смены лидера Украины вызвало в Киеве «безудержный ор и молчаливый ступор». Об этом в своем в своем канале в Max сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Похоже, что Трамп выразился вполне однозначно о том, что детище, взращенное его предшественником, да и им самим в минувшую каденцию, нуждается в смене управляющего», – написал дипломат.
По словам Мирошника, заявление американского президента стало шоком для представителей «киевского бомонда», которые, как он утверждает, традиционно ориентируются на позицию Вашингтона.
10 октября Трамп заявил, что Украине пришло время сменить президента. По его словам, Владимир Зеленский имел возможность урегулировать конфликт, однако не воспользовался ею.
10 октября Financial Times со ссылкой на три источника сообщила, что переговоры украинской делегации с представителями Трампа в Майами завершились досрочно. По данным газеты, это произошло после того, как стало известно о договоренности Москвы и Вашингтона по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Украинская сторона после этого решила сократить поездку и отказаться от второго раунда переговоров, который планировалось провести на следующий день.
Источники FT также рассказали, что во время встречи американские чиновники усилили давление на Киев и потребовали прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По данным издания, представители США допустили возможность прекращения обмена разведывательной информацией, если украинская сторона не прислушается к этому требованию.