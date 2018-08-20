Мэрия составила план застройки территории за гостиницей «Украина»

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«Капитал груп» застроит часть территории бывшего пивзавода «Бадаевский» Евгений Разумный / Ведомости

Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы решила, что появится на одном из самых интересных для девелопмента участков – 14 га территории карандашной фабрики «Сакко и Ванцетти» и пивзавода «Бадаевский» между Кутузовским проспектом и набережной Тараса Шевченко. «Капитал груп» и «Абсолют» построят там жилье, будет и штаб-квартира «Роснефти». Всего планом предусмотрено около 500 000 кв. м недвижимости.

«Капитал груп» застроит часть территории бывшего пивзавода «Бадаевский», рассказали «Ведомостям» несколько сотрудников мэрии, – около 6 га, купленных у группы «Абсолют». По проекту, сообщает представитель «Капитал груп», на 1 га пройдет реставрация двух исторических зданий, а новое строительство развернется на 5 га. Там будет многофункциональный жилой комплекс, сообщили собеседники «Ведомостей» в мэрии и подтвердил представитель девелопера: площадью 154 860 кв. м, из которых 89 670 кв. м придется на квартиры, 30 000 кв. м – на физкультурно-оздоровительный комплекс, 6150 кв. м – общественная застройка, остальное – подземный гараж.