Мэрия составила план застройки территории за гостиницей «Украина»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы решила, что появится на одном из самых интересных для девелопмента участков – 14 га территории карандашной фабрики «Сакко и Ванцетти» и пивзавода «Бадаевский» между Кутузовским проспектом и набережной Тараса Шевченко. «Капитал груп» и «Абсолют» построят там жилье, будет и штаб-квартира «Роснефти». Всего планом предусмотрено около 500 000 кв. м недвижимости.
«Капитал груп» застроит часть территории бывшего пивзавода «Бадаевский», рассказали «Ведомостям» несколько сотрудников мэрии, – около 6 га, купленных у группы «Абсолют». По проекту, сообщает представитель «Капитал груп», на 1 га пройдет реставрация двух исторических зданий, а новое строительство развернется на 5 га. Там будет многофункциональный жилой комплекс, сообщили собеседники «Ведомостей» в мэрии и подтвердил представитель девелопера: площадью 154 860 кв. м, из которых 89 670 кв. м придется на квартиры, 30 000 кв. м – на физкультурно-оздоровительный комплекс, 6150 кв. м – общественная застройка, остальное – подземный гараж.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}