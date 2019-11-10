10 ноября, 14:19 / Недвижимость

Торговый центр «На Беговой» может вернуться основателю «Дон-строя»

Права на него выкупила фирма, которую связывают с Максимом Блажко
Антон Филатов
Антон Филатов
Если ТЦ «На Беговой» достанется Блажко, то это будет один из немногих бывших активов «Дон-строя», который удалось сохранить бизнесмену /PhotoXPress

Компания «Р-трейдинг» победила в торгах по продаже прав требований Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к «Альфагранту». Об этом сообщил Российский аукционный дом. Обеспечением по кредиту был торговый центр «На Беговой» рядом с одноименной станцией метро на Хорошевском шоссе, сказано в сообщении.

ТЦ «На Беговой» на 18 800 кв. м вместе с жилым комплексом «Дом на Беговой» построила в 2009 г. компания основателей «Дон-строя» Максима Блажко и Дмитрия Зеленова.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью
Подарки за годовую подписку
    Новости СМИ2
    Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.