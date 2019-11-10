Торговый центр «На Беговой» может вернуться основателю «Дон-строя»

Компания «Р-трейдинг» победила в торгах по продаже прав требований Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к «Альфагранту». Об этом сообщил Российский аукционный дом. Обеспечением по кредиту был торговый центр «На Беговой» рядом с одноименной станцией метро на Хорошевском шоссе, сказано в сообщении.