Торговый центр «На Беговой» может вернуться основателю «Дон-строя»
Права на него выкупила фирма, которую связывают с Максимом Блажко
Компания «Р-трейдинг» победила в торгах по продаже прав требований Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к «Альфагранту». Об этом сообщил Российский аукционный дом. Обеспечением по кредиту был торговый центр «На Беговой» рядом с одноименной станцией метро на Хорошевском шоссе, сказано в сообщении.
ТЦ «На Беговой» на 18 800 кв. м вместе с жилым комплексом «Дом на Беговой» построила в 2009 г. компания основателей «Дон-строя» Максима Блажко и Дмитрия Зеленова.
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