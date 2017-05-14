Мэрия объяснила, почему досрочно запустила голосование по сносу пятиэтажек

Голосование по программе реновации жилья в Москве открылось на портале «Активный гражданин» досрочно на несколько часов (изначально старт голосования был намечен на 15 мая). «Запустились на 4 часа раньше», чтобы избежать повышенной нагрузки на серверы в первый час и не «уронить» систему», - пояснил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев в своем блоге, опубликованном на сайте «Эха Москвы».

Кроме того, запуск на несколько часов раньше позволит, по словам Ермолаева, «к полуночи всем поисковикам проиндексировать страницу с голосованием. "Ее проще будет найти", - сказал чиновник.

Ранее столичные власти уже столкнулись с перегрузкой информационной системы, когда 1 мая на портале мэрии был размещен список домов, участвующих в голосовании. В первые часы его пытались выгрузить полтора миллиона раз (это 10% жителей Москвы). Разумеется от такой нагрузки система начала притормаживать <...> Мы постарались предотвратить подобное «зависание» во время голосования», - рассказал Ермолаев.

Ермолаев также в своем блоге прокомментировал возможные упреки в репрезентативности голосования на «Активном гражданине». По его словам верификация голосов будет занимать 4 дня, чтобы исключить голосования вымышленными данными с новых телефонов. Только после этого срока можно будет проверить как учтен голос на сайте. Также, по словам чиновника, по реальным документам невозможно проголосовать несколько раз - голос все равно будет учтен единожды.