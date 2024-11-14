Министерства по молодежной политике работают в 80 регионах

«Это одно из поручений президента России [Владимира Путина] по итогам Госсовета по молодежной политике 2022 г. Раньше региональные ведомства эти функции совмещали с другими задачами: например, одно министерство отвечало одновременно за спорт, культуру и молодежную политику. Теперь регионам было дано время, чтобы организовать эту работу», – напомнил Гуров. Он уточнил, что отдельными ведомствами могут быть как министерства, так и комитеты.