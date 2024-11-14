Министерства по молодежной политике работают в 80 регионах

Министерства по молодежной политике работают в 80 регионахЕще в девяти субъектах они появятся до конца 2024 года, сообщил глава Росмолодежи Гуров
В субъектах страны создаются региональные органы исполнительной власти, которые занимаются молодежной политикой, заявил в интервью «Ведомостям» руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. Он сообщил, что в 80 регионах уже созданы специальные ведомства, а в еще девяти они появятся до конца текущего года.
«Это одно из поручений президента России [Владимира Путина] по итогам Госсовета по молодежной политике 2022 г. Раньше региональные ведомства эти функции совмещали с другими задачами: например, одно министерство отвечало одновременно за спорт, культуру и молодежную политику. Теперь регионам было дано время, чтобы организовать эту работу», – напомнил Гуров. Он уточнил, что отдельными ведомствами могут быть как министерства, так и комитеты.
В рамках работы Росмолодежи необходимо дополнить «созданный и закаленный временем каркас» новыми проектами, идеями и инициативами, отметил Гуров. По его словам, за последние пять-десять лет молодежная политика из событийного формата перешла в системную отрасль. «Большая команда молодых лидеров работает в Госдуме, в правительстве, в федеральных министерствах и ведомствах, в других крупных организациях. Все эти люди вышли из молодежной политики», – добавил он.
В сфере работы с молодежью Гуров выделил Минобрнауки, Минпросвещения и некоторые компании: «Росатом», РЖД, «Сбер» и VK. Он подчеркнул, что в отдельных ведомствах появляются профильные заместители министров, которые отвечают за воспитание и молодежную политику. По всей России с помощью «Движения первых» созданы координационные советы, напомнил глава Росмолодежи. Они объединяют людей, занимающихся воспитательной деятельностью.
Гуров занял должность руководителя Федерального агентства по делам молодежи в сентябре. Это произошло после ухода бывшей главы Росмолодежи Ксении Разуваевой с поста в августе. До этого Гуров с 2022 г. возглавлял Российское движение детей и молодежи «Движение первых». Росмолодежь была создана еще в 2008 г., когда внутреннюю политику в администрации президента курировал Владислав Сурков. Агентство сейчас напрямую подчиняется правительству, писали «Ведомости».
В сентябре в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий изменения в федеральном законе «О молодежной политике». Инициатива, в частности, предлагает предоставить Росмолодежи полномочия по проведению единой госполитики, направленной на развитие молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений. Парламентарии одобрили проект в первом чтении в середине октября.