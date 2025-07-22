Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Эксперты оценили задержание журналистов Telegram-канала Baza

Они призвали не сравнивать ситуацию с обысками в Ura.ru
Анастасия Брянцева
Юлия Малева
Кристина Кормилицына / РИА Новости
Кристина Кормилицына / РИА Новости

Важно понимать, что Baza – это не СМИ, а Telegram-канал. В связи с этим некорректно сравнивать обыски в редакции Ura.ru, которые прошли в начале июня, и ситуацию вокруг Baza. Об этом сообщил «Ведомостям» один из авторов закона о СМИ, бывший министр печати и информации РФ Михаил Федотов.

Он отметил, что повод для проведения обысков может быть разный. Федотов подчеркнул, что в текущей ситуации важно только то, было ли это сделано в соответствии с законодательством.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев согласился с тем, что не стоит обобщать эти ситуации. По его мнению, два случая взаимодействия журналистов с силовиками – это еще не устоявшаяся практика.

СК: главред Telegram-канала Baza задержан по подозрению в даче взятки

Общество

«Хочется надеяться, что это разовые случаи», – отметил он.

22 июля сотрудники полиции и ОМОНа провели обыски в квартире главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, после чего увезли его в неизвестном направлении. Позднее силовики пришли в офис Baza. Сотрудники Telegram-канала изначально связали следственные мероприятия с возбуждением уголовного дела в одном из регионов России.

На этом фоне Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ). Расследование связано с утечкой информации ограниченного доступа, которая затем публиковалась в Telegram-канале. Обыски прошли в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Изъяты документы.

Позже ТАСС сообщил, что главред Telegram-канала Baza задержан по делу о превышении полномочий, он пока не имеет точного процессуального статуса.

В СК РФ сообщили, что Трифонова и его коллегу задержали по подозрению в даче взятки (ст. 291 УК РФ). По информации источника «Ведомостей», с ходатайством об избрании меры пресечения следствие обратится в один из столичных судов 23 июля.

Редактора Ura.ru Дениса Аллаярова арестовали до 4 августа по делу о взятке

Общество

В ведомстве также рассказали, что кроме журналистов на территории Красноярского и Краснодарского краев, а также Белгородской области были задержаны трое сотрудников полиции. Они будут доставлены в Москву.

5 июня в свердловской редакции Ura.ru и в квартирах ряда журналистов издания прошли обыски. Ura.ru сообщало, что сотрудники СК интересовались источниками происхождения информации о «событиях криминального характера» в Свердловской области. Тогда были задержаны редактор издания Денис Аллаяров, корреспонденты Сергей Бодров и Анна Салымская, а также главный редактор Диана Козлова.

На следующий день Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Аллаярова до 4 августа по делу о взятке его дяде, бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрею Карпову в размере 20 000 руб. Вместе с тем обвинение предъявили и Карпову. Ему инкриминировали получение взятки за незаконные действия или бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд отправил Карпова под домашний арест.

Козлова сказала «Ведомостям», что редакция считает возбуждение дела провокацией, поскольку Аллаяров выполнял свою работу, не нарушая закона. В Ura.ru считают, что Карпов оговорил его, чтобы облегчить свою участь по другому обвинению, предъявленному ранее.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных