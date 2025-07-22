Эксперты оценили задержание журналистов Telegram-канала Baza

Важно понимать, что Baza – это не СМИ, а Telegram-канал. В связи с этим некорректно сравнивать обыски в редакции Ura.ru, которые прошли в начале июня, и ситуацию вокруг Baza. Об этом сообщил «Ведомостям» один из авторов закона о СМИ, бывший министр печати и информации РФ Михаил Федотов.