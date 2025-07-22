Эксперты оценили задержание журналистов Telegram-канала Baza

Эксперты оценили задержание журналистов Telegram-канала BazaОни призвали не сравнивать ситуацию с обысками в Ura.ru
Важно понимать, что Baza – это не СМИ, а Telegram-канал. В связи с этим некорректно сравнивать обыски в редакции Ura.ru, которые прошли в начале июня, и ситуацию вокруг Baza. Об этом сообщил «Ведомостям» один из авторов закона о СМИ, бывший министр печати и информации РФ Михаил Федотов.
Он отметил, что повод для проведения обысков может быть разный. Федотов подчеркнул, что в текущей ситуации важно только то, было ли это сделано в соответствии с законодательством.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев согласился с тем, что не стоит обобщать эти ситуации. По его мнению, два случая взаимодействия журналистов с силовиками – это еще не устоявшаяся практика.
«Хочется надеяться, что это разовые случаи», – отметил он.
22 июля сотрудники полиции и ОМОНа провели обыски в квартире главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, после чего увезли его в неизвестном направлении. Позднее силовики пришли в офис Baza. Сотрудники Telegram-канала изначально связали следственные мероприятия с возбуждением уголовного дела в одном из регионов России.
На этом фоне Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ). Расследование связано с утечкой информации ограниченного доступа, которая затем публиковалась в Telegram-канале. Обыски прошли в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Изъяты документы.
Позже ТАСС сообщил, что главред Telegram-канала Baza задержан по делу о превышении полномочий, он пока не имеет точного процессуального статуса.
В СК РФ сообщили, что Трифонова и его коллегу задержали по подозрению в даче взятки (ст. 291 УК РФ). По информации источника «Ведомостей», с ходатайством об избрании меры пресечения следствие обратится в один из столичных судов 23 июля.
В ведомстве также рассказали, что кроме журналистов на территории Красноярского и Краснодарского краев, а также Белгородской области были задержаны трое сотрудников полиции. Они будут доставлены в Москву.
5 июня в свердловской редакции Ura.ru и в квартирах ряда журналистов издания прошли обыски. Ura.ru сообщало, что сотрудники СК интересовались источниками происхождения информации о «событиях криминального характера» в Свердловской области. Тогда были задержаны редактор издания Денис Аллаяров, корреспонденты Сергей Бодров и Анна Салымская, а также главный редактор Диана Козлова.
На следующий день Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Аллаярова до 4 августа по делу о взятке его дяде, бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрею Карпову в размере 20 000 руб. Вместе с тем обвинение предъявили и Карпову. Ему инкриминировали получение взятки за незаконные действия или бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд отправил Карпова под домашний арест.
Козлова сказала «Ведомостям», что редакция считает возбуждение дела провокацией, поскольку Аллаяров выполнял свою работу, не нарушая закона. В Ura.ru считают, что Карпов оговорил его, чтобы облегчить свою участь по другому обвинению, предъявленному ранее.