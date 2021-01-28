Генсек ООН назвал 2020 год худшим в современной истории
Прошедший 2020 г. стал самым плохим в истории современного мира из-за пандемии коронавируса, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«У нас был ужасный год. 2020-й год, наверное, самый плохой год в нашей жизни, в особенности из-за пандемии», — сказал он в интервью агентству ТАСС, отметив, что в 2021 г. человечество должно переломить ситуацию и «сменить отчаяние надеждой».
Гутерриш перечислил два основных приоритета в новом году. Первый — это победа над пандемией коронавируса и устойчивое восстановление после нее. Второй — борьба с изменениями климата и недопущение роста температуры более чем на 1,5 градуса к концу XXI века.
Согласно отчету Международного валютного фонда (МВФ), мировой ВВП в 2020 г. снизился на 3,5%. При этом в 2021 г. в организации ожидают восстановления роста, который может составить 5,5%, а в 2022 г. — 4,2%.
По данным университета Джонса Хопкинса, число жителей планеты, у которых был выявлен коронавирус, превысило 100 млн человек. Из них свыше 2 млн скончались. В России COVID-19 обнаружен у 3,7 млн граждан. Ранее сегодня президент страны Владимир Путин заявил о постепенном отступлении пандемии.