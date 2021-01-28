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Генсек ООН назвал 2020 год худшим в современной истории

Ведомости

Прошедший 2020 г. стал самым плохим в истории современного мира из-за пандемии коронавируса, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«У нас был ужасный год. 2020-й год, наверное, самый плохой год в нашей жизни, в особенности из-за пандемии», — сказал он в интервью агентству ТАСС, отметив, что в 2021 г. человечество должно переломить ситуацию и «сменить отчаяние надеждой».

Гутерриш перечислил два основных приоритета в новом году. Первый — это победа над пандемией коронавируса и устойчивое восстановление после нее. Второй — борьба с изменениями климата и недопущение роста температуры более чем на 1,5 градуса к концу XXI века.

Ранее на «Давосской повестке дня» Гутерриш сказал, что вызванный пандемией экономический кризис стал наихудшим за последнее столетие. До этого он отметил, что социальный и экономический ущерб от коронавируса продолжает расти.

Согласно отчету Международного валютного фонда (МВФ), мировой ВВП в 2020 г. снизился на 3,5%. При этом в 2021 г. в организации ожидают восстановления роста, который может составить 5,5%, а в 2022 г. — 4,2%.

По данным университета Джонса Хопкинса, число жителей планеты, у которых был выявлен коронавирус, превысило 100 млн человек. Из них свыше 2 млн скончались. В России COVID-19 обнаружен у 3,7 млн граждан. Ранее сегодня президент страны Владимир Путин заявил о постепенном отступлении пандемии.

Ранее по теме: Путин заявил о постепенном отступлении пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных