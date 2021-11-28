Израиль первым в мире закрыл границы из-за нового штамма COVID-19 «омикрон»

Кроме того, министры расширили обязательный карантин для вакцинированных израильтян, прибывающих из-за границы. Ранее граждане должны были оставаться в изоляции до получения отрицательного результата на коронавирус, теперь их будут отправлять на карантин на 72 часа, после чего необходимо сделать еще один тест.