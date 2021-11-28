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Израиль первым в мире закрыл границы из-за нового штамма COVID-19 «омикрон»

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Израиль стал первой в мире страной, которая закрыла границы для иностранных граждан в связи с распространением нового штамма коронавируса из ЮАР, который получил название «омикрон». Власти Израиля в субботу ввели двухнедельный запрет на въезд в страну иностранцев, сообщает Times of Israel.

Мера начнет действовать вечером 28 ноября. Запрет не коснется тех граждан, которые получат специальное разрешение от правительственной комиссии.

Кроме того, министры расширили обязательный карантин для вакцинированных израильтян, прибывающих из-за границы. Ранее граждане должны были оставаться в изоляции до получения отрицательного результата на коронавирус, теперь их будут отправлять на карантин на 72 часа, после чего необходимо сделать еще один тест.

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«Невакцинированные путешественники должны оставаться в карантине не менее недели и могут покинуть изоляцию при получении отрицательного результата теста на седьмой день», — говорится в статье. 

Жителям Израиля, которые возвращаются домой из стран с высоким уровнем риска, также придется находиться в изоляции в государственных отелях до получения отрицательного теста на COVID-19.

Свободный въезд в Израиль действовал таким образом меньше месяца — власти только с 1 ноября открыли границы для вакцинированных туристов. Норма распространялась на людей, вакцинированных препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Случаи выявления нового штамма «омикрон» начали фиксировать с 26 ноября в Европе — Бельгии, Германии, Чехии и Великобритании. Первый случай заболевания зафиксирован и в самом Израиле — по данным Минздрав страны, новым штаммом В.1.1.529 заразилась женщина, которая вернулась в страну из Малави (Юго-Восточная Африка). передавал Haaretz. Также семь человек с подозрением на «омикрон» проходят проверку.

Техническая консультативная группа по эволюции коронавируса ВОЗ ранее сообщала, что новый вариант вируса B.1.1.529 следует классифицировать как «вызывающий беспокойство», и дала название новому штамму – «омикрон».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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