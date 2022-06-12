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Общество

«Комитет против пыток» сообщил о ликвидации организации

Ведомости

Общественная организация «Комитет против пыток» прекращает свою работу, заявил ее руководитель Сергей Бабинец. 10 июня Минюст внес «Комитет против пыток» в список НКО-иноагентов.

Как сообщил Бабинец, на собрании 11 июня члены комитета приняли решение о прекращении работы организации в связи со статусом иностранного агента. 

«Несмотря на очевидную пользу этой миссии, власть уже много лет подряд пытается придать ей очертания чужеродности и вредности, год за годом внося НКО, которые борются с пытками, в реестр иностранных агентов»,— написал руководитель организации в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Бабинец отметил, что организация не хочет продолжать работу с «клеймом иноагентов», а этот термин комитет считает оскорблением и клеветой. По его словам, «власть дает сигнал, что пытки становятся частью государственной политики и не являются проблемой». Глава «Комитета против пыток» добавил, что в ближайшее время сообщит о дальнейших планах работы вне этой организации.

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Министерство юстиции на этой неделе внесло правозащитную организацию «Комитет против пыток» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. В качестве источника финансирования организации в реестре назван благотворительный фонд помощи потерпевшим от должностных преступлений «Комитет против пыток». Целями деятельности указаны представление интересов заявителя в органах следствия и суде, оказание помощи в получении компенсации, а также, в случае необходимости, проведении медицинских реабилитационных мероприятий.

«Комитет против пыток» — межрегиональная общественная организация, созданная в Нижнем Новгороде. В 2015 г. Минюст уже вносил организацию в реестр НКО-иноагентов — тогда ее пришлось ликвидировать. Но уже через несколько дней после ликвидации была создана новая общественная организация «Комитет по предотвращению пыток», которая в 2016 г. также была внесена Минюстом в список НКО-иноагентов. После этого она вернула себе первоначальное название и продолжила свою деятельность, но уже без регистрации.

На прошлой неделе Министерство юстиции пополнило реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, шестью именами, включая журналистов Алексея Пивоварова и Олега Кашина. Также в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, попал предприниматель Евгений Чичваркин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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