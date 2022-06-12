«Комитет против пыток» сообщил о ликвидации организации

«Комитет против пыток» — межрегиональная общественная организация, созданная в Нижнем Новгороде. В 2015 г. Минюст уже вносил организацию в реестр НКО-иноагентов — тогда ее пришлось ликвидировать. Но уже через несколько дней после ликвидации была создана новая общественная организация «Комитет по предотвращению пыток», которая в 2016 г. также была внесена Минюстом в список НКО-иноагентов. После этого она вернула себе первоначальное название и продолжила свою деятельность, но уже без регистрации.