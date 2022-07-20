МВД вновь ввело масочный режим для сотрудников некоторых подразделений

1 июля Роспотребнадзор снял введенные во время пандемии коронавирусные ограничения. Такое решение ведомство приняло в связи со снижением показателя заболеваемости. Позже ВОЗ заявила о росте числа заболевших коронавирусом в мире на 30% за две недели. Отмечалось, что в основном люди болеют подвариантами омикрон-штамма BA.4 и BA.5.