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Общество

МВД вновь ввело масочный режим для сотрудников некоторых подразделений

Ведомости

Министерство внутренних дел России снова обязало сотрудников некоторых подразделений носить маски для защиты от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в первую очередь это требование относится к сотрудникам, которые работают с населением. 

20 июля в оперативном штабе сообщили, что в России зафиксировано 5685 случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что таких цифр не было с мая этого года. В Москве за сутки зарегистрировали 1670 случаев заражения, 159 человек госпитализировали, а 8 погибли от COVID-19.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что не планирует возвращать коронавирусные ограничения. В ведомстве отметили, что, несмотря на рост числа заболевших, у пациентов, как правило, выявляют инфекцию, вызванную подвариантами BA.4/BA.5. Она протекает гораздо легче, чем штаммы «альфа» и «дельта». Позже в Роспотребнадзоре уточнили, что эпидситуация в России остается стабильной.

Тем не менее оперштаб по борьбе с коронавирусом в Москве рекомендовал носить маски в закрытых общественных помещениях, а Роспотребнадзор посоветовал пользоваться средствами индивидуальной защиты людям, относящимся к уязвимым категориям.

1 июля Роспотребнадзор снял введенные во время пандемии коронавирусные ограничения. Такое решение ведомство приняло в связи со снижением показателя заболеваемости. Позже ВОЗ заявила о росте числа заболевших коронавирусом в мире на 30% за две недели. Отмечалось, что в основном люди болеют подвариантами омикрон-штамма BA.4 и BA.5. 

В середине июля в Нидерландах выявили новый штамм «омикрона» под названием «кентавр». 19 июля стало известно о пяти случаях заражения этим подвидом в Москве, после чего Роспотребнадзор призвал возобновить вакцинацию от коронавируса в регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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