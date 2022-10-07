Прокуратура признала незаконным первое дело об уклонении от мобилизации
Прокуратура Пензенской области признала незаконным возбуждение первого уголовного дела об уклонении от призыва в рамках частичной мобилизации, сообщил в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков.
Постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы) отменено, но Следственный комитет (СК) намерен обжаловать это решение.
«Прокуратура Пензенской области [почитала Пленум Верховного суда и] признала решение о возбуждении дела незаконным. Подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию причинённого 48-часовым задержанием», – написал Чиков.
О возбуждении первого уголовного дела за уклонение от частичной мобилизации в Пензе юрист сообщил 5 октября. Чиков уточнил, что 32-летний мужчина отказался подписывать повестку, после чего его задержали при силовой поддержке ОМОНа и поместили в изолятор временного содержания. Позднее в СКР по Пензенской области подтвердили возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы) и сообщили, что мужчина «был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 26 сентября в администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района для последующей отправки в военный комиссариат в рамках мероприятий, предусмотренных частичной мобилизацией», но по повестке не явился.
Как выяснил ранее РБК, число уголовных дел по статье об уклонении от воинской службы после начала весеннего призыва 2022 г. в России достигло десятилетнего максимума: в период с 1 мая по 20 сентября этого года в российские суды поступили 410 уголовных дел по статье об уклонении от службы в Вооруженных силах (и военной, и гражданской).
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно разъяснениям Минобороны, призыв затронет 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.