Прокуратура признала незаконным первое дело об уклонении от мобилизации

О возбуждении первого уголовного дела за уклонение от частичной мобилизации в Пензе юрист сообщил 5 октября. Чиков уточнил, что 32-летний мужчина отказался подписывать повестку, после чего его задержали при силовой поддержке ОМОНа и поместили в изолятор временного содержания. Позднее в СКР по Пензенской области подтвердили возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы) и сообщили, что мужчина «был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 26 сентября в администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района для последующей отправки в военный комиссариат в рамках мероприятий, предусмотренных частичной мобилизацией», но по повестке не явился.