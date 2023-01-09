Росавиация сообщила о росте пассажиропотока на 11,3% в новогодние праздники

В частности, 28 декабря в московских аэропортах из-за непогоды и снегопада было задержано или отменено около 60 рейсов. В самый загруженный для аэропортов день, 30 декабря, их число составило 36. По данным «Яндекс.Расписания», сегодня, 9 января, число отмененных или перенесенных рейсов составило 28.