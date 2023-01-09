Росавиация сообщила о росте пассажиропотока на 11,3% в новогодние праздники
Пассажиропоток российских авиакомпаний в период с 1 по 8 января вырос на 11,3% к аналогичному периоду прошлого года и составил 2,26 млн человек. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.
«По оперативным данным в период новогодних праздников, с 1 января по 8 января 2023 г., российские авиакомпании обслужили более 2,26 млн пассажиров, увеличив показатель объемов авиаперевозок относительно аналогичного период прошлого года на +11,3%», — сказано в сообщении.
Наиболее популярными внутренними маршрутами в ведомстве назвали Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные воды, Калининград и Махачкалу. Объем авиаперевозок был увеличен несмотря на сложные метеоусловия, в которых вынуждены были работать аэропорты во многих регионах.
В частности, 28 декабря в московских аэропортах из-за непогоды и снегопада было задержано или отменено около 60 рейсов. В самый загруженный для аэропортов день, 30 декабря, их число составило 36. По данным «Яндекс.Расписания», сегодня, 9 января, число отмененных или перенесенных рейсов составило 28.