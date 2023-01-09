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Росавиация сообщила о росте пассажиропотока на 11,3% в новогодние праздники

Ведомости

Пассажиропоток российских авиакомпаний в период с 1 по 8 января вырос на 11,3% к аналогичному периоду прошлого года и составил 2,26 млн человек. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.

«По оперативным данным в период новогодних праздников, с 1 января по 8 января 2023 г., российские авиакомпании обслужили более 2,26 млн пассажиров, увеличив показатель объемов авиаперевозок относительно аналогичного период прошлого года на +11,3%», — сказано в сообщении. 

Наиболее популярными внутренними маршрутами в ведомстве назвали Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные воды, Калининград и Махачкалу. Объем авиаперевозок был увеличен несмотря на сложные метеоусловия, в которых вынуждены были работать аэропорты во многих регионах.

В частности, 28 декабря в московских аэропортах из-за непогоды и снегопада было задержано или отменено около 60 рейсов. В самый загруженный для аэропортов день, 30 декабря, их число составило 36. По данным «Яндекс.Расписания», сегодня, 9 января, число отмененных или перенесенных рейсов составило 28.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных