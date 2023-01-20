Мобилизованных многодетных отцов из Забайкалья вернут домой
Многодетные отцы из Забайкальского края, которые были мобилизованы в рамках частичной мобилизации, вернутся домой. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов на своей странице во «ВКонтакте».
«Принял решение: многодетные отцы, мобилизованные из Забайкалья, вернутся домой. Никаких действий или обращений от самих мобилизованных или их родных по этому вопросу не требуется. Военкомы уже работают с командирами бойцов по спискам», – сказано в сообщении.
Осипов подчеркнул, что после того, как многодетные отцы будут возвращены, дополнительно мобилизовывать никого не будут.
13 января глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина, выступающая от фракции КПРФ, сообщила, что Генштаб отменил пункт об отсрочке при проведении мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми. По ее словам, эту информацию также подтвердила член Совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора.
Позже в Минобороны подтвердили отсутствие отсрочки у многодетных отцов с тремя детьми. «Для отцов с четырьмя детьми отсрочка предоставляется, с тремя — вопрос еще прорабатывается», — сказали на горячей линии ведомства. Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что отсрочка сохраняется.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента РФ Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. После этого власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России была завершена, и опровергали информацию о якобы подготовке новой волны частичной мобилизации в РФ. В начале декабря 2022 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные сообщения провокационными.