ТАСС: французский журналист Боке получил паспорт РФ
Освещавший события в Донбассе французский журналист Адриан Боке получил российский паспорт. Об этом он сообщил ТАСС.
«Я получил свой паспорт РФ, из соображений безопасности время и место церемонии были засекречены», – сообщил Боке агентству.
В конце февраля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Боке. В начале января журналист из Франции сообщил, что попросил российское гражданство и политическое убежище в России. 24 января Министерство внутренних дел РФ приняло ходатайство Боке о признании его беженцем. Тогда в ведомстве пояснили, что решение будет принято «на основе федерального законодательства с учетом имеющейся информации о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию».
Боке – бывший французский военный, который является экспертом по вооружению НАТО от Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В частности, журналист занимается волонтерской деятельностью.
26 сентября 2022 г. Боке подвергся нападению в Стамбуле. Тогда ему нанесли ножом несколько резаных ран. Боке заявил «РИА Новости», что это нападение было организовано агентами Службы безопасности Украины (СБУ). В октябре в МИД Франции заявили, что не располагают информацией по данному инциденту.