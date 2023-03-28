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Эйфелеву башню закрыли из-за общенациональной забастовки

Ведомости

В Париже закрыли Эйфелеву башню для посещения из-за общенациональной забастовки, вызванной пенсионной реформой. Об этом говорится на сайте туристической достопримечательности.

«В связи с общенациональной забастовкой Эйфелева башня в настоящее время закрыта», — сказано в сообщении. Уточняется, что посетителям, которые ранее приобрели билеты онлайн, следует проверить электронную почту.

27 марта работу также приостановил Лувр из-за забастовки сотрудников на фоне проведения пенсионной реформы в стране. Согласно данным на сайте музея, он закрыт и 28 марта.

Эйфелева башня закрывается из-за забастовок уже не в первый раз. Достопримечательность также не работала 23 марта на фоне массовых акций по всей Франции. По данным CGT, в тот день в общенациональной забастовке приняли участие 3,5 млн человек. 

Акции протеста по всей Франции регулярно проходят с конца января в связи с реформой о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. 16 марта правительство утвердило этот законопроект в обход нижней палаты парламента. 22 марта президент Франции Эммануэль Макрон выразил доверие правительству Элизабет Борн. Согласно законопроекту, пенсионный возраст во Франции будет повышаться с 1 сентября 2023 г. на три месяца в год, чтобы достичь 64 лет к 2030 г. Реформа коснется французов, родившихся в сентябре 1961 г. и позже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных