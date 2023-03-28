Эйфелеву башню закрыли из-за общенациональной забастовки
В Париже закрыли Эйфелеву башню для посещения из-за общенациональной забастовки, вызванной пенсионной реформой. Об этом говорится на сайте туристической достопримечательности.
«В связи с общенациональной забастовкой Эйфелева башня в настоящее время закрыта», — сказано в сообщении. Уточняется, что посетителям, которые ранее приобрели билеты онлайн, следует проверить электронную почту.
27 марта работу также приостановил Лувр из-за забастовки сотрудников на фоне проведения пенсионной реформы в стране. Согласно данным на сайте музея, он закрыт и 28 марта.
Эйфелева башня закрывается из-за забастовок уже не в первый раз. Достопримечательность также не работала 23 марта на фоне массовых акций по всей Франции. По данным CGT, в тот день в общенациональной забастовке приняли участие 3,5 млн человек.
Акции протеста по всей Франции регулярно проходят с конца января в связи с реформой о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. 16 марта правительство утвердило этот законопроект в обход нижней палаты парламента. 22 марта президент Франции Эммануэль Макрон выразил доверие правительству Элизабет Борн. Согласно законопроекту, пенсионный возраст во Франции будет повышаться с 1 сентября 2023 г. на три месяца в год, чтобы достичь 64 лет к 2030 г. Реформа коснется французов, родившихся в сентябре 1961 г. и позже.