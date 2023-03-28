Эйфелеву башню закрыли из-за общенациональной забастовки

Акции протеста по всей Франции регулярно проходят с конца января в связи с реформой о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. 16 марта правительство утвердило этот законопроект в обход нижней палаты парламента. 22 марта президент Франции Эммануэль Макрон выразил доверие правительству Элизабет Борн. Согласно законопроекту, пенсионный возраст во Франции будет повышаться с 1 сентября 2023 г. на три месяца в год, чтобы достичь 64 лет к 2030 г. Реформа коснется французов, родившихся в сентябре 1961 г. и позже.