Газета
Общество

На акциях протеста в Париже задержали 27 человек

Ведомости

В ходе протестов в Париже произошли столкновения между полицией и митингующими, задержаны 27 человек. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источники во французской полиции. 

По оценке профсоюза Всеобщая конфедерация труда (CGT), в десятой общенациональной забастовке участвуют более 2 млн человек по всей Франции. В то же время МВД Франции насчитывает 740 000 протестующих. По данным полиции, только в Париже на улицы вышли 93 000 человек. CGT утверждает, что во французской столице в забастовке участвуют 450 000 митингующих.

Телеканал сообщает, что первые столкновения между протестующими и полицией начались в Париже и Лилле. Некоторые протестующие жгут пластиковые бутылки. Газета Le Monde пишет, что полиция применяет водометы и слезоточивый газ. По данным издания, в Лионе группа протестующих бросала в полицию бутылки и повредила фасад одного из зданий. В Тулузе демонстранты жгут баррикады и портят городскую технику.

Акции протеста по всей Франции регулярно проходят с конца января в связи с повышением возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Одна из самых массовых общенациональных забастовок прошла 23 марта. По данным CGT, в ней приняли участие 3,5 млн человек. По оценкам полиции, на улицы вышли более 1 млн протестующих.

16 марта правительство утвердило проведение пенсионной реформы в обход нижней палаты парламента. 22 марта президент Франции Эммануэль Макрон выразил доверие правительству Элизабет Борн. Согласно законопроекту, пенсионный возраст во Франции будет повышаться с 1 сентября 2023 г. на три месяца в год, чтобы достичь 64 лет к 2030 г. Реформа коснется французов, родившихся в сентябре 1961 г. и позже.

Ранее по теме: Франция протестует против пенсионной реформы
Ранее по теме: Эйфелеву башню закрыли из-за общенациональной забастовки

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных