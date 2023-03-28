На акциях протеста в Париже задержали 27 человек
В ходе протестов в Париже произошли столкновения между полицией и митингующими, задержаны 27 человек. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источники во французской полиции.
По оценке профсоюза Всеобщая конфедерация труда (CGT), в десятой общенациональной забастовке участвуют более 2 млн человек по всей Франции. В то же время МВД Франции насчитывает 740 000 протестующих. По данным полиции, только в Париже на улицы вышли 93 000 человек. CGT утверждает, что во французской столице в забастовке участвуют 450 000 митингующих.
Телеканал сообщает, что первые столкновения между протестующими и полицией начались в Париже и Лилле. Некоторые протестующие жгут пластиковые бутылки. Газета Le Monde пишет, что полиция применяет водометы и слезоточивый газ. По данным издания, в Лионе группа протестующих бросала в полицию бутылки и повредила фасад одного из зданий. В Тулузе демонстранты жгут баррикады и портят городскую технику.
Акции протеста по всей Франции регулярно проходят с конца января в связи с повышением возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Одна из самых массовых общенациональных забастовок прошла 23 марта. По данным CGT, в ней приняли участие 3,5 млн человек. По оценкам полиции, на улицы вышли более 1 млн протестующих.
16 марта правительство утвердило проведение пенсионной реформы в обход нижней палаты парламента. 22 марта президент Франции Эммануэль Макрон выразил доверие правительству Элизабет Борн. Согласно законопроекту, пенсионный возраст во Франции будет повышаться с 1 сентября 2023 г. на три месяца в год, чтобы достичь 64 лет к 2030 г. Реформа коснется французов, родившихся в сентябре 1961 г. и позже.