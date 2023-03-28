На акциях протеста в Париже задержали 27 человек

По оценке профсоюза Всеобщая конфедерация труда (CGT), в десятой общенациональной забастовке участвуют более 2 млн человек по всей Франции. В то же время МВД Франции насчитывает 740 000 протестующих. По данным полиции, только в Париже на улицы вышли 93 000 человек. CGT утверждает, что во французской столице в забастовке участвуют 450 000 митингующих.