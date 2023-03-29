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Прокуратура запросила пожизненный срок для напавшего на казанскую школу Галявиева

Ведомости

Прокуратура Татарстана запросила пожизненное заключение для Ильназа Галявиева, обвиняемого в стрельбе в одной из школ Казани и убийстве 9 человек. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России в Telegram-канале.

Как следует из релиза надзорного ведомства, 29 марта группа гособвинителей от прокуратуры Татарстана во главе с прокурором региона Илдусом Нафиковым прибыла в Верховный суд республики для поддержания государственного обвинения по уголовному делу в отношении Галявиева.

«В ходе прений сторон Илдус Нафиков предложил суду: назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима; исковые требования потерпевших о взыскании компенсации морального вреда удовлетворить в полном объеме; до вступления приговора суда в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

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В начале ноября 2022 г. Верховный суд Татарстана продлил арест Галявиеву до 18 апреля 2023 г. Уточнялось, что суд не нашел оснований для избрания более мягкой меры пресечения. Тогда же прокурор Нафиков сообщил, что Галявиеву может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. 

11 мая 2021 г. Галявиев напал на МБОУ «Гимназия № 175» в Казани, которую сам окончил в 2017 г., и открыл стрельбу по учителям и ученикам. В результате погибли 9 человек, в том числе 7 детей. В целом потерпевшими по этому делу признаны более 600 человек. Тогда же Галявиев был задержан. С тех пор он находится под арестом, который неоднократно продлевали.

Галявиев обвиняется по четырем статьям УК РФ: ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 (незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства), а также ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества). Обвиняемый признал вину по всем статьям обвинения и извинился за содеянное. 7 октября 2022 г. Следственный комитет России завершил расследование дела, материалы были переданы в суд.

Глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что стрелявший в казанской гимназии совершил преступление под воздействием информации о массовых убийствах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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