Артем Усс сообщил, что находится в России
Задержанный в Италии осенью 2022 г. предприниматель Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, сообщил «РИА Новости», что сбежал из-под домашнего ареста и находится в России. В РФ против него также возбуждено уголовное дело.
«Я – в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им», – сказал он.
Свое решение сбежать он объяснил тем, что итальянский суд продемонстрировал свою «явную политическую ангажированность» и «прогнулся» под давлением Вашингтона.
Артем Усс был задержан 17 октября 2022 г. в аэропорту «Мальпенса» Милана по запросу США. Его отец Александр Усс назвал задержание «политически окрашенным». Свою вину Артем Усс не признает. Помимо него также были задержаны россияне Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков, а также граждане Венесуэлы – нефтетрейдеры Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото. Минюст США обвиняет их в уклонении от санкций и отмывании денег.
После задержания в Милане уголовное дело в отношении Усса было возбуждено и в России. Его обвинили в легализации денежных средств организованной группой в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ, по этой статье Уссу грозит до 5 лет лишения свободы), после чего Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца. 16 января Усс попросил об экстрадиции в Россию. Российская сторона направила в суд Милана соответствующий запрос наряду с США.