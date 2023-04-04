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Артем Усс добровольно явился в следственный департамент МВД

Ведомости

Сбежавший из Италии Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, добровольно явился в следственный департамент МВД, где ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Об этом сообщил адвокат Усса, пишут «РИА Новости».

«Артем Александрович сегодня добровольно явился в следственный департамент МВД. Следователь изменил ему меру пресечения (заочный арест) и взял с него подписку о невыезде», – сказал он.

Ранее 4 апреля Усс сообщил, что вернулся в Россию после побега из-под домашнего ареста в Италии. Свое решение сбежать он объяснил тем, что итальянский суд продемонстрировал свою «явную политическую ангажированность» и «прогнулся» под давлением Вашингтона.

Артем Усс был задержан 17 октября 2022 г. в аэропорту «Мальпенса» Милана по запросу США. Свою вину Артем Усс не признает. Помимо него также были задержаны россияне Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков, а также граждане Венесуэлы – нефтетрейдеры Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото. Минюст США обвиняет их в уклонении от санкций и отмывании денег.

21 марта суд в Милане одобрил экстрадицию задержанного Усса в США, где ему грозит до 30 лет тюрьмы по делу об отмывании денег и уклонении от санкций. 23 марта стало известно, что Усс сбежал из-под домашнего ареста.

После задержания в Милане уголовное дело в отношении Усса было возбуждено и в России. Его обвинили в легализации денежных средств организованной группой в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ, по этой статье Уссу грозит до 5 лет лишения свободы), после чего Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца. 16 января Усс попросил об экстрадиции в Россию. Российская сторона направила в суд Милана соответствующий запрос наряду с США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных