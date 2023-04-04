Артем Усс добровольно явился в следственный департамент МВД
Сбежавший из Италии Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, добровольно явился в следственный департамент МВД, где ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Об этом сообщил адвокат Усса, пишут «РИА Новости».
«Артем Александрович сегодня добровольно явился в следственный департамент МВД. Следователь изменил ему меру пресечения (заочный арест) и взял с него подписку о невыезде», – сказал он.
Ранее 4 апреля Усс сообщил, что вернулся в Россию после побега из-под домашнего ареста в Италии. Свое решение сбежать он объяснил тем, что итальянский суд продемонстрировал свою «явную политическую ангажированность» и «прогнулся» под давлением Вашингтона.
Артем Усс был задержан 17 октября 2022 г. в аэропорту «Мальпенса» Милана по запросу США. Свою вину Артем Усс не признает. Помимо него также были задержаны россияне Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков, а также граждане Венесуэлы – нефтетрейдеры Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото. Минюст США обвиняет их в уклонении от санкций и отмывании денег.
После задержания в Милане уголовное дело в отношении Усса было возбуждено и в России. Его обвинили в легализации денежных средств организованной группой в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ, по этой статье Уссу грозит до 5 лет лишения свободы), после чего Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца. 16 января Усс попросил об экстрадиции в Россию. Российская сторона направила в суд Милана соответствующий запрос наряду с США.