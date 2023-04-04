Артем Усс добровольно явился в следственный департамент МВД

После задержания в Милане уголовное дело в отношении Усса было возбуждено и в России. Его обвинили в легализации денежных средств организованной группой в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ, по этой статье Уссу грозит до 5 лет лишения свободы), после чего Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца. 16 января Усс попросил об экстрадиции в Россию. Российская сторона направила в суд Милана соответствующий запрос наряду с США.