Суд в Киеве продлил арест миллиардеру Коломойскому до 2 декабря
Шевченковский суд Киева продлил украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) арест с альтернативой внесения залога в размере 3,8 млрд гривен (9,7 млрд руб.) до 2 декабря. Об этом сообщило издание «Страна».
Зимой 2023 г. СБУ провела обыски в доме украинского бизнесмена, мероприятия были связаны с расследованием махинаций в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Эти дела были начаты еще во время президентства Петра Порошенко. По данным источников «Страны», обыски у Коломойского проводились по делу о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы. В 2022 г. по делу об «Укрнафте» обыск у бизнесмена также проводило национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
2 сентября НАБУ обвинило Коломойского в присвоении 9,2 млрд гривен «Приватбанка». Со 2 сентября он находится в СИЗО по делу о незаконном выводе более $13 млн как лишенный гражданства Украины. По версии следствия, в период с 2013 по 2020 г. Коломойский легализовал средства, выведя их за границу с использованием подконтрольных банковских учреждений.
15 сентября стало известно о намерении СБУ попросить суд увеличить Коломойскому залог по новому обвинению до 5,8 млрд гривен: это сумма, в которой подозревают миллиардера по делу о выводе средств из «Приватбанка».
2 октября Росфинмониторинг внес украинского миллиардера в список экстремистов.