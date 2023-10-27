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Общество

Суд в Киеве продлил арест миллиардеру Коломойскому до 2 декабря

Ведомости

Шевченковский суд Киева продлил украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) арест с альтернативой внесения залога в размере 3,8 млрд гривен (9,7 млрд руб.) до 2 декабря. Об этом сообщило издание «Страна».

Зимой 2023 г. СБУ провела обыски в доме украинского бизнесмена, мероприятия были связаны с расследованием махинаций в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Эти дела были начаты еще во время президентства Петра Порошенко. По данным источников «Страны», обыски у Коломойского проводились по делу о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы. В 2022 г. по делу об «Укрнафте» обыск у бизнесмена также проводило национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

2 сентября НАБУ обвинило Коломойского в присвоении 9,2 млрд гривен «Приватбанка». Со 2 сентября он находится в СИЗО по делу о незаконном выводе более $13 млн как лишенный гражданства Украины. По версии следствия, в период с 2013 по 2020 г. Коломойский легализовал средства, выведя их за границу с использованием подконтрольных банковских учреждений.

15 сентября стало известно о намерении СБУ попросить суд увеличить Коломойскому залог по новому обвинению до 5,8 млрд гривен: это сумма, в которой подозревают миллиардера по делу о выводе средств из «Приватбанка».

2 октября Росфинмониторинг внес украинского миллиардера в список экстремистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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