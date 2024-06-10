Россиян предупредили о мошенниках из несуществующих госорганизаций
Злоумышленники для хищения денег у россиян придумывают несуществующие государственные организации, обещающие гражданам социальные выплаты или другие услуги, рассказали в специализирующейся на кибербезопасности ГК «Солар».
Среди вымышленных структур, например, фигурируют единый компенсационный центр возврата невыплаченных денежных средств (или ЕКЦ ВНДС), департамент брокерских взысканий, департамент арестованных счетов, Мосгосуслуги или департамент поведенческого надзора, который предлагает якобы найти себя в базе пострадавших от финансовых мошенников.
«В таких сайтах можно нередко встретить государственную символику, а также логотипы и ссылки на настоящие сайты существующих структур, чтобы сбить пользователя с толку», – пояснил замдиректора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско.
Как правило, от жертвы требуется лишь указать сведения из паспорта и подтвердить их с помощью кода из смс, после чего злоумышленники похищают ее персональные данные и деньги. Чтобы не попасться на уловки мошенников, ГК «Солар» рекомендует пользоваться исключительно официальными ресурсами и проверять их точный адрес и название через поисковик, не предоставлять личные данные на подозрительных веб-сайтах. Антивирусное программное обеспечение также может стать дополнительной защитой, отметили в компании.
В июне вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь заявил, что с начала года зафиксировано свыше 500 млн утечек в сеть персональных данных, а всего около 10 млрд записей находится в открытом доступе. Он отметил, что 11% детей в возрасте пяти лет используют гаджеты, но еще не знают о правилах безопасности.
Всего в прошлом году в стране выявлено 680 000 преступлений с использованием информационных технологий, что выше на 30% показателя 2022 г., сообщал глава МВД России Владимир Колокольцев. По его словам, общая сумма ущерба от деятельности злоумышленников составила 156 млрд руб.