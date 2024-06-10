Россиян предупредили о мошенниках из несуществующих госорганизаций

Как правило, от жертвы требуется лишь указать сведения из паспорта и подтвердить их с помощью кода из смс, после чего злоумышленники похищают ее персональные данные и деньги. Чтобы не попасться на уловки мошенников, ГК «Солар» рекомендует пользоваться исключительно официальными ресурсами и проверять их точный адрес и название через поисковик, не предоставлять личные данные на подозрительных веб-сайтах. Антивирусное программное обеспечение также может стать дополнительной защитой, отметили в компании.