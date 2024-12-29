Алиев присвоил звания национальных героев погибшим членам экипажа Embraer

29 декабря Алиев заявил, что самолет Embraer E190 потерпел крушение в результате обстрела с земли. Факты указывают, что лайнер получил повреждения извне возле Грозного, практически потеряв управление. По словам президента Азербайджана, сначала самолет привели в неуправляемое состояние средства радиоэлектронной борьбы. Из-за обстрела с земли сильно пострадала его хвостовая часть. Пилот мог воспринять удар как столкновение с птицами, поскольку «никто не подумал бы, что самолет будет обстрелян с земли в дружественной стране». При этом самолет был сбит случайно, речи о совершении умышленного террористического акта не идет, указал Алиев.