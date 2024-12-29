Алиев присвоил звания национальных героев погибшим членам экипажа Embraer
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посмертно присвоил звания национальных героев пилотам потерпевшего крушение самолета Embraer E190 Azerbaijan Airlines Игорю Кшнякину, Александру Кальянинову и бортпроводнице Хокуме Алиевой. Указ размещен на сайте азербайджанского лидера.
Алиев также наградил орденом «Рашадат» («Доблесть») I степени выживших бортпроводников Айдану Рагимли и Зульфигару Асадову. Президент республики отметил, что, несмотря на человеческие жертвы, благодаря высокому профессионализму и отваге членов экипажа самолет совершил экстренную посадку и часть пассажиров была спасена.
25 декабря вблизи города Актау в Казахстане разбился пассажирский самолет Embraer E190, летевший из Баку в Грозный. На борту воздушного судна были 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. СК России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В Азербайджане и Казахстане также возбудили уголовные дела.
29 декабря Алиев заявил, что самолет Embraer E190 потерпел крушение в результате обстрела с земли. Факты указывают, что лайнер получил повреждения извне возле Грозного, практически потеряв управление. По словам президента Азербайджана, сначала самолет привели в неуправляемое состояние средства радиоэлектронной борьбы. Из-за обстрела с земли сильно пострадала его хвостовая часть. Пилот мог воспринять удар как столкновение с птицами, поскольку «никто не подумал бы, что самолет будет обстрелян с земли в дружественной стране». При этом самолет был сбит случайно, речи о совершении умышленного террористического акта не идет, указал Алиев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и Алиев 29 декабря обсудили по телефону ситуацию вокруг крушения пассажирского самолета. 28 декабря президент России во время телефонного разговора с азербайджанским главой «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».