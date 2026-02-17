Ледяная тактика от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за ставки на керлинг

Партнерский проект
Акция «Ледяная тактика» создана для ценителей керлинга и проходит до 19 февраля. Сделав 3 ставки на поединки в рамках Олимпиады, игрок получает от БК Baltbet фрибет на 200 рублей. Начисление происходит после расчета пари.
Доступ к фрибету открывается после соблюдения базовых требований:
1. Создать аккаунт в Baltbet и пройти процедуру подтверждения личности.
2. На странице «Ледяной тактики» запустить таймер.
3. Сделать 3 ставки на поединки по керлингу.
Каждое пари должно быть не меньше 200 рублей с минимальным кэфом 1.40. Для выполнения задания отводится 72 часа. Допускается использование одиночных и комбинированных ставок.
Правила применения фрибета соответствуют обычным условиям в Baltbet. Ставки могут быть одиночными или комбинированными с кэфами от 1.40 до 100.00. После активации бонус доступен в корзине на протяжении месяца.
Здесь можно ознакомиться со всеми особенностями акции.
Максимальный размер бонуса
от 200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
19.02.2026 (23:59 МСК)
Заключать пари разрешается через веб-платформу и мобильное приложение букмекера.
Плюсы
Минусы
|➕ Гарантированный фрибет всего за 3 ставки
|➖ Сумма бонуса сравнительно небольшая — всего 200 рублей
|➕ Участие не требует больших вложений
Олимпиада дает возможность поучаствовать в редкой акции на керлинг. Обычно букмекеры уделяют мало внимания этой дисциплине. БК Baltbet сделал условия легкими и прозрачными, что позволяет каждому справиться с заданием.