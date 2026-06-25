Не жди — продавай! от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за 3 проданных пари

Партнерский проект
Промоакция «Не жди — продавай!» от букмекера Baltbet рассчитана на тех, кто привык держать руку на пульсе и не ждать итогов матча. Беттору достаточно заключить 3 пари нужного формата и воспользоваться функцией продажи каждого купона в течение 2 дней. После этого фрибет от 100 рублей окажется у вас на счете.
Чтобы принять участие в предложении, нужно следовать алгоритму:
1. Зарегистрироваться в «Балтбет», если вы не являетесь клиентом компании.
2. Активировать акцию на ее официальной странице.
3. Сделать 3 ставки от 100 рублей с коэффициентом от 1.70 (допускаются ординары и экспрессы до 4 исходов).
4. Продать каждый купон до его расчета.
Ограничений по видам спорта нет, выбирайте любые события на свое усмотрение.
Применять фрибет разрешается для ставок с коэффициентами от 1.40 до 100.00. Системы в рамках данного предложения недоступны. В 1 экспрессе можно объединить не более 10 событий. Срок использования бонуса составляет 30 дней с момента начисления.
Перед участием стоит изучить ключевые параметры акции.
Максимальный размер бонуса
от 100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
28.06.2026 (23:59 МСК)
Задание нужно завершить не позднее чем через 2 дня после запуска.
Плюсы
Минусы
|➕ Подходят события по любым видам спорта
|➖ Требуется оформить 3 ставки по 100 ₽
|➕ Гарантированное начисление фрибета победителям
Промо будет особенно привлекательным для беттеров, которые умеют читать игру в динамике и знают, когда выгоднее зафиксировать прибыль. Перед участниками поставлена не очень высокая планка в проданные 3 ставки.