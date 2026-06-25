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ГлавнаяБонусыНе жди — продавай! от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за 3 проданных пари
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Не жди — продавай! от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за 3 проданных пари

Обновлено:
от 100 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет от 100 рублей в БК Балтбет за 3 проданные ставки
  • Как отыграть фрибет от 100 рублей в рамках промо Не жди — продавай!&nbsp;
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от Балтбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Промоакция «Не жди — продавай!» от букмекера Baltbet рассчитана на тех, кто привык держать руку на пульсе и не ждать итогов матча. Беттору достаточно заключить 3 пари нужного формата и воспользоваться функцией продажи каждого купона в течение 2 дней. После этого фрибет от 100 рублей окажется у вас на счете.

Как получить фрибет от 100 рублей в БК Балтбет за 3 проданные ставки

Чтобы принять участие в предложении, нужно следовать алгоритму:

1. Зарегистрироваться в «Балтбет», если вы не являетесь клиентом компании.

2. Активировать акцию на ее официальной странице.

3. Сделать 3 ставки от 100 рублей с коэффициентом от 1.70 (допускаются ординары и экспрессы до 4 исходов).

4. Продать каждый купон до его расчета.

Ограничений по видам спорта нет, выбирайте любые события на свое усмотрение.

Как отыграть фрибет от 100 рублей в рамках промо Не жди — продавай! 

Применять фрибет разрешается для ставок с коэффициентами от 1.40 до 100.00. Системы в рамках данного предложения недоступны. В 1 экспрессе можно объединить не более 10 событий. Срок использования бонуса составляет 30 дней с момента начисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от Балтбет

Перед участием стоит изучить ключевые параметры акции.

Максимальный размер бонуса

от 100 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

28.06.2026 (23:59 МСК)

Задание нужно завершить не позднее чем через 2 дня после запуска.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Подходят события по любым видам спорта➖ Требуется оформить 3 ставки по 100 ₽
➕ Гарантированное начисление фрибета победителям 

Заключение

Промо будет особенно привлекательным для беттеров, которые умеют читать игру в динамике и знают, когда выгоднее зафиксировать прибыль. Перед участниками поставлена не очень высокая планка в проданные 3 ставки.

Валентин Васильев

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