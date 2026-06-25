Не жди — продавай! от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за 3 проданных пари

Чтобы принять участие в предложении, нужно следовать алгоритму:

1. Зарегистрироваться в «Балтбет», если вы не являетесь клиентом компании.

2. Активировать акцию на ее официальной странице.

3. Сделать 3 ставки от 100 рублей с коэффициентом от 1.70 (допускаются ординары и экспрессы до 4 исходов).

4. Продать каждый купон до его расчета.

Ограничений по видам спорта нет, выбирайте любые события на свое усмотрение.