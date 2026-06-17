Победный хет-трик от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за выигрышные пари на футбол

Для начисления подарка беттору достаточно выполнить предусмотренные условия:

1. Открыть игровой профиль в букмекерской компании «Балтбет».

2. Включить таймер участия на странице предложения.

3. Выиграть 3 ставки в установленный период.

Пользователям доступны оба популярных формата ставок — экспрессы и одиночные пари. Для выполнения условий необходимо собрать купон с суммарным коэффициентом от 1.50 и поставить минимум 200 рублей. В зачет идут как предматчевые события, так и пари в live-режиме.