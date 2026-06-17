Победный хет-трик от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за выигрышные пари на футбол

Партнерский проект
Букмекерская компания Baltbet подготовила специальную акцию для поклонников футбола под названием «Победный хет-трик». Игроки могут получить гарантированный фрибет от 200 рублей за успешные пари на матчи ЧМ-2026.
Для начисления подарка беттору достаточно выполнить предусмотренные условия:
1. Открыть игровой профиль в букмекерской компании «Балтбет».
2. Включить таймер участия на странице предложения.
3. Выиграть 3 ставки в установленный период.
Пользователям доступны оба популярных формата ставок — экспрессы и одиночные пари. Для выполнения условий необходимо собрать купон с суммарным коэффициентом от 1.50 и поставить минимум 200 рублей. В зачет идут как предматчевые события, так и пари в live-режиме.
Организаторы предусмотрели комфортные условия для использования бонуса. Фрибет остается активным в течение 30 дней. Для ставок доступен широкий диапазон коэффициентов — от 1.40 до 100.00.
В следующем разделе приведены ключевые ограничения промопредложения.
Максимальный размер бонуса
от 200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
19.06.2026 (23:59 МСК)
Начать выполнять задание можно через любой удобный канал: десктопную версию, мобильный сайт или официальное приложение букмекера.
Плюсы
Минусы
|➕ Доступный вход и понятная механика
|➖ Необходимость выиграть 3 пари
|➕ Длительное действие бонуса
Основой участия становится умение делать верные прогнозы на футбольные встречи. В период ЧМ выполнить условия по количеству выигрышных ставок достаточно просто. Последовательность побед в рамках промо не учитывается.