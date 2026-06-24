БК Балтбет: фрибеты до 5000 рублей, мерч ЧМ-2026 и AirPods 4 за подписку

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В Telegram-канале букмекера «Балтбет» проходит розыгрыш в честь ЧМ-2026. Победители получат официальную атрибутику турнира, наушники Apple AirPods 4, футболки ведущих сборных мира, коллекционные фигурки LEGO и фрибеты номиналом до 5000 рублей. Для участия достаточно подписаться на канал.
Участие в акции открыто для всех клиентов. Достаточно выполнить несколько несложных действий:
1. Зарегистрироваться в «Балтбет» или войти в существующий аккаунт.
2. Подписаться на официальный Telegram-канал букмекера @rubaltbet.
3. Открыть пост с анонсом розыгрыша и поставить реакцию ❤️.
4. Активировать кнопку «КУБОК МИРА» под той же публикацией.
После выполнения всех условий беттор автоматически попадает в базу претендентов. Система случайным образом определит 15 победителей. Призы распределяются по занятым местам.
Место
Фрибет
Приз
1
5000 ₽
Официальный игровой мяч ЧМ-2026
2
4000 ₽
Беспроводные наушники Apple AirPods 4
3
3000 ₽
Футболка сборной Аргентины
4
2000 ₽
Футболка сборной Франции
5
2000 ₽
Футболка сборной Германии
6
2000 ₽
Футболка сборной Бразилии
7
2000 ₽
Фигурка LEGO Лионеля Месси
8-9
1500 ₽
Фирменная подушка Балтбет
10
1500 ₽
Фигурка LEGO Килиана Мбаппе
11-15
1000 ₽
Брендированный зонт Балтбет
Начисленный фрибет действует на протяжении 30 дней. Его можно использовать для одиночных ставок или экспрессов на события из линии БК «Балтбет». Минимальный коэффициент для ставки с применением бонуса составляет 1.40. Неиспользованный в срок фрибет аннулируется.
Для удобства основные параметры конкурса представлены в кратком формате.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
20.07.2026 (23:59 МСК)
Крупные футбольные турниры регулярно становятся поводом для специальных акций БК Baltbet в соцсетях.
Плюсы
Минусы
|➕ От клиента не требуют пополнения счета или оформления ставки
|➖ Призовых мест всего 15
|➕ Разнообразный набор подарков: техника, официальная атрибутика ЧМ-2026 и фрибеты
Промоакция в честь ЧМ-2026 выделяется насыщенным призовым фондом — от официального игрового мяча до современной техники и коллекционных фигурок. Условия участия минимальны — процесс занимает считанные минуты.