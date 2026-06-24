Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыБК Балтбет: фрибеты до 5000 рублей, мерч ЧМ-2026 и AirPods 4 за подписку
БК БалтбетФрибеты за депозитБездепозитные бонусы
logo

БК Балтбет: фрибеты до 5000 рублей, мерч ЧМ-2026 и AirPods 4 за подписку

Обновлено:
до 5000 ₽ + призы
Бонус
25 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Выиграйте официальный мяч мундиаля и другие ценные призы!

Полное содержание

  • Как получить фрибет до 5000 рублей и мерч ЧМ-2026 от Балтбет за подписку на тг-канал
  • Как отыграть бонус до 5000 рублей от БК Балтбет за участие в Telegram-розыгрыше
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от Балтбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В Telegram-канале букмекера «Балтбет» проходит розыгрыш в честь ЧМ-2026. Победители получат официальную атрибутику турнира, наушники Apple AirPods 4, футболки ведущих сборных мира, коллекционные фигурки LEGO и фрибеты номиналом до 5000 рублей. Для участия достаточно подписаться на канал.

Как получить фрибет до 5000 рублей и мерч ЧМ-2026 от Балтбет за подписку на тг-канал

Участие в акции открыто для всех клиентов. Достаточно выполнить несколько несложных действий:

1. Зарегистрироваться в «Балтбет» или войти в существующий аккаунт.

2. Подписаться на официальный Telegram-канал букмекера @rubaltbet.

3. Открыть пост с анонсом розыгрыша и поставить реакцию ❤️.

4. Активировать кнопку «КУБОК МИРА» под той же публикацией.

После выполнения всех условий беттор автоматически попадает в базу претендентов. Система случайным образом определит 15 победителей. Призы распределяются по занятым местам.

Место

Фрибет

Приз

1

5000 ₽

Официальный игровой мяч ЧМ-2026

2

4000 ₽

Беспроводные наушники Apple AirPods 4

3

3000 ₽

Футболка сборной Аргентины

4

2000 ₽

Футболка сборной Франции

5

2000 ₽

Футболка сборной Германии

6

2000 ₽

Футболка сборной Бразилии

7

2000 ₽

Фигурка LEGO Лионеля Месси

8-9

1500 ₽

Фирменная подушка Балтбет

10

1500 ₽

Фигурка LEGO Килиана Мбаппе

11-15

1000 ₽

Брендированный зонт Балтбет

Как отыграть бонус до 5000 рублей от БК Балтбет за участие в Telegram-розыгрыше

Начисленный фрибет действует на протяжении 30 дней. Его можно использовать для одиночных ставок или экспрессов на события из линии БК «Балтбет». Минимальный коэффициент для ставки с применением бонуса составляет 1.40. Неиспользованный в срок фрибет аннулируется.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от Балтбет

Для удобства основные параметры конкурса представлены в кратком формате.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

— 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

20.07.2026 (23:59 МСК)

Крупные футбольные турниры регулярно становятся поводом для специальных акций БК Baltbet в соцсетях.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ От клиента не требуют пополнения счета или оформления ставки➖ Призовых мест всего 15
➕ Разнообразный набор подарков: техника, официальная атрибутика ЧМ-2026 и фрибеты 

Заключение

Промоакция в честь ЧМ-2026 выделяется насыщенным призовым фондом — от официального игрового мяча до современной техники и коллекционных фигурок. Условия участия минимальны — процесс занимает считанные минуты.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer189 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer189 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer189 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer189 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё