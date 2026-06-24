БК Балтбет: фрибеты до 5000 рублей, мерч ЧМ-2026 и AirPods 4 за подписку

Участие в акции открыто для всех клиентов. Достаточно выполнить несколько несложных действий:

1. Зарегистрироваться в «Балтбет» или войти в существующий аккаунт.

2. Подписаться на официальный Telegram-канал букмекера @rubaltbet.

3. Открыть пост с анонсом розыгрыша и поставить реакцию ❤️.

4. Активировать кнопку «КУБОК МИРА» под той же публикацией.

После выполнения всех условий беттор автоматически попадает в базу претендентов. Система случайным образом определит 15 победителей. Призы распределяются по занятым местам.