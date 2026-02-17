Силовая четверка от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за ставки на хоккейные игры

Партнерский проект
Промо «Силовая четверка» от БК Baltbet ориентирована на тех, кто регулярно ставит на хоккей. Участникам предлагается выиграть 4 пари с кэфом не ниже 1.50. После выполнения всех условий фрибет поступает на бонусный счет беттора.
Подключение к предложению требует четкого выполнения всех обозначенных этапов:
1. Оформить профиль в «Балтбет» и завершить обязательную верификацию.
2. На промостанице «Силовой четверки» кликнуть «Участвовать».
3. Оформить и выиграть 4 ставки на хоккей от 150 рублей с коэффициентом от 1.50.
Беттор самостоятельно выбирает подходящий тип пари для участия в акции. Задание необходимо закрыть в течение 72 часов. Выигрышные ставки могут быть оформлены в произвольном порядке.
Успешное выполнение задания гарантирует начисление фрибета сроком на 30 суток. Его можно применить к ординарам и экспрессам с коэффициентом в пределах 1.40–100.00.
Перечислим главные положения промоакции.
Максимальный размер бонуса
200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
19.02.2026 (23:59 МСК)
Акцент в промо сделан на Олимпиаду, но условия позволяют заключать пари на любые хоккейные соревнования.
Плюсы
Минусы
|➕ Гибкий выбор событий для пари
|➖ Количество победных ставок строго фиксировано
|➕ Достаточный временной запас
Типовое промо букмекерской конторы. Ключевой критерий — количество выигранных пари. Победы могут идти в любом порядке, что облегчает выполнение задания.