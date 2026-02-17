Силовая четверка от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за ставки на хоккейные игры

Промо «Силовая четверка» от БК Baltbet ориентирована на тех, кто регулярно ставит на хоккей. Участникам предлагается выиграть 4 пари с кэфом не ниже 1.50. После выполнения всех условий фрибет поступает на бонусный счет беттора.