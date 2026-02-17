Силовая четверка от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за ставки на хоккейные игры

Ведомости
Закройте 4 ставки и заберите фрибет!

Промо «Силовая четверка» от БК Baltbet ориентирована на тех, кто регулярно ставит на хоккей. Участникам предлагается выиграть 4 пари с кэфом не ниже 1.50. После выполнения всех условий фрибет поступает на бонусный счет беттора.

Как получить фрибет от 200 рублей в БК Балтбет за выигрышные ставки на хоккейные матчи

Свернуть

Подключение к предложению требует четкого выполнения всех обозначенных этапов:

1. Оформить профиль в «Балтбет» и завершить обязательную верификацию.

2. На промостанице «Силовой четверки» кликнуть «Участвовать».

3. Оформить и выиграть 4 ставки на хоккей от 150 рублей с коэффициентом от 1.50.

Беттор самостоятельно выбирает подходящий тип пари для участия в акции. Задание необходимо закрыть в течение 72 часов. Выигрышные ставки могут быть оформлены в произвольном порядке.

Как отыграть фрибет от 200 рублей в рамках акции Силовая четверка

Свернуть

Успешное выполнение задания гарантирует начисление фрибета сроком на 30 суток. Его можно применить к ординарам и экспрессам с коэффициентом в пределах 1.40–100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 200 рублей от Балтбет

Свернуть

Перечислим главные положения промоакции.

Максимальный размер бонуса

200 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

19.02.2026 (23:59 МСК)

Акцент в промо сделан на Олимпиаду, но условия позволяют заключать пари на любые хоккейные соревнования.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Гибкий выбор событий для пари➖ Количество победных ставок строго фиксировано
➕ Достаточный временной запас 

Заключение

Свернуть

Типовое промо букмекерской конторы. Ключевой критерий — количество выигранных пари. Победы могут идти в любом порядке, что облегчает выполнение задания.

Валентин Васильев

