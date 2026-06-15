Тотальный нокаут от БК Балтбет: досрочная выплата по ставкам на ЧМ-2026

Партнерский проект
В рамках акции игрок может получить выплату по ставкам на тотал больше еще до окончания матча. Чтобы забрать выигрыш, достаточно сделать подходящую ставку на игру ЧМ-2026 и дождаться досрочного расчета.
Ориентируйтесь на приведенную ниже инструкцию:
1. Оформите аккаунт в БК «Балтбет», если еще не являетесь клиентом.
2. Перейдите к матчу ЧМ по футболу 2026 в разделе прематча или LIVE.
3. Разместите одиночную ставку на рынок ТБ 1,5, ТБ 2,5 или ТБ 3,5.
При оформлении пари по ходу встречи необходимо, чтобы счет оставался 0:0. Любое пари, заключенное после первого забитого гола, исключается из участия в акции.
Основания для досрочного признания ставки выигрышной.
Тотал
Условия
ТБ 1,5
Для получения досрочного расчета достаточно 1 забитого гола до окончания 10-й минуты включительно
ТБ 2,5
Победа по ставке фиксируется заранее, если к 26-й минуте включительно в матче уже будет 2 гола
ТБ 3,5
Условие считается выполненным, если 3 мяча будут забиты до свистка на перерыв
При отсутствии досрочного расчета пари остается активным до конца встречи.
Дополнительных условий по использованию выплаты нет. Полученные деньги можно вывести либо использовать для дальнейших пари.
Подробные условия размещены в следующем разделе. Рекомендуем изучить их заранее.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
Предложение действует исключительно на матчи чемпионата мира по футболу 2026. Другие футбольные события в акции не участвуют.
Плюсы
Минусы
|➕ Возможность забрать выигрыш еще до окончания встречи
|➖ Экспрессы не подходят, только ординары
|➕ Выплата начисляется реальными деньгами
В некоторых матчах все ключевые события происходят уже в первой половине встречи, а второй тайм проходит без голов. Акция от «БалтБет» позволяет получить выигрыш раньше и не переживать за дальнейший ход игры.