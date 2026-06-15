Тотальный нокаут от БК Балтбет: досрочная выплата по ставкам на ЧМ-2026

Ориентируйтесь на приведенную ниже инструкцию:

1. Оформите аккаунт в БК «Балтбет», если еще не являетесь клиентом.

2. Перейдите к матчу ЧМ по футболу 2026 в разделе прематча или LIVE.

3. Разместите одиночную ставку на рынок ТБ 1,5, ТБ 2,5 или ТБ 3,5.

При оформлении пари по ходу встречи необходимо, чтобы счет оставался 0:0. Любое пари, заключенное после первого забитого гола, исключается из участия в акции.

Основания для досрочного признания ставки выигрышной.

Тотал Условия ТБ 1,5 Для получения досрочного расчета достаточно 1 забитого гола до окончания 10-й минуты включительно ТБ 2,5 Победа по ставке фиксируется заранее, если к 26-й минуте включительно в матче уже будет 2 гола ТБ 3,5 Условие считается выполненным, если 3 мяча будут забиты до свистка на перерыв

При отсутствии досрочного расчета пари остается активным до конца встречи.