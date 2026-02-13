Турнир Олимпийский хоккей от БК БЕТ-М: до 10 000 рублей за ставки на сборные

Партнерский проект
«БЕТ-М» запустил турнир, в котором выдает призы за ставки на хоккей. Учитываются только игры Олимпиады. Система подсчета баллов учитывает типы заключенных пари и предлагает дополнительное преимущество для экспрессов.
Букмекерская контора BET-M выдвигает для участников соревнования ряд требований. Пользователям следует:
Минимальный коэффициент — 1.30. Минимум на игру можно поставить 500 рублей.
Система подсчета баллов динамическая. За каждые 500 рублей ставок ординаром БК дает 1 очко. Экспрессы оцениваются в 2 балла. В режиме реального времени формируется таблица лидеров. Фрибеты разделят между 50 лучшими бетторами.
Место
Фрибет
1
10 000 ₽
2
9000 ₽
3
8000 ₽
4
6000 ₽
5
5000 ₽
6-10
3500 ₽
11-15
2500 ₽
16-20
2000 ₽
21-30
1000 ₽
31-40
700 ₽
41-50
500 ₽
BET-M разрешает использовать фрибет в течение 7 суток после выдачи. Его можно поставить на любые виды пари, кроме систем. Допустимые коэффициенты — от 1.10 до 3.50.
Подробные условия промоакции «БЕТ-М» сведены в таблицу ниже.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординары, экспрессы
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 суток
Срок окончания акции
16.02.2026 (11:59 МСК)
Сразу после завершения этого турнира запустится новое аналогичное соревнование. Правила букмекера не запрещают игрокам участвовать в первом и втором состязаниях.
Плюсы
Минусы
|➕ Динамическая модель начисления очков
|➖ Призовой фонд разделят между 50 участниками
|➕ Высокая вариативность использования фрибетов
|➕ Перезапуск турнира
Представленный турнир «БЕТ-М» — возможность получить дополнительные подарки для тех, кто любит ставить на олимпийский хоккей. Перезапуск акции к старту плей-офф удобен тем, что после начала игр навылет у команд часто меняется тактика действий. Анализ матчей требует иного подхода.