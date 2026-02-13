Ведомости
Турнир Олимпийский хоккей от БК БЕТ-М: до 10 000 рублей за ставки на сборные

10000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.1
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Турнир от «БЕТ-М» для любителей олимпийского хоккея

«БЕТ-М» запустил турнир, в котором выдает призы за ставки на хоккей. Учитываются только игры Олимпиады. Система подсчета баллов учитывает типы заключенных пари и предлагает дополнительное преимущество для экспрессов.

Как получить бонус от БК BET-M до 10 000 рублей за ставки на олимпийский хоккей

Свернуть

Букмекерская контора BET-M выдвигает для участников соревнования ряд требований. Пользователям следует:

  1. Зарегистрироваться в BET-M.
  2. Согласиться с участием в турнире.
  3. Заключать подходящие пари.

Минимальный коэффициент — 1.30. Минимум на игру можно поставить 500 рублей. 

Система подсчета баллов динамическая. За каждые 500 рублей ставок ординаром БК дает 1 очко. Экспрессы оцениваются в 2 балла. В режиме реального времени формируется таблица лидеров. Фрибеты разделят между 50 лучшими бетторами.

Место 

Фрибет

1

10 000 ₽

2

9000 ₽

3

8000 ₽

4

6000 ₽

5

5000 ₽

6-10

3500 ₽

11-15

2500 ₽

16-20

2000 ₽

21-30

1000 ₽

31-40

700 ₽

41-50

500 ₽

Как отыграть бонус BET-M до 10 000 рублей за ставки на олимпийский хоккей

Свернуть

BET-M разрешает использовать фрибет в течение 7 суток после выдачи. Его можно поставить на любые виды пари, кроме систем. Допустимые коэффициенты — от 1.10 до 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от BET-M

Свернуть

Подробные условия промоакции «БЕТ-М» сведены в таблицу ниже.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординары, экспрессы

Минимальный коэффициент

1.10

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 суток

Срок окончания акции

16.02.2026 (11:59 МСК)

Сразу после завершения этого турнира запустится новое аналогичное соревнование. Правила букмекера не запрещают игрокам участвовать в первом и втором состязаниях.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Динамическая модель начисления очков➖ Призовой фонд разделят между 50 участниками
➕ Высокая вариативность использования фрибетов 
➕ Перезапуск турнира 

Заключение

Свернуть

Представленный турнир «БЕТ-М» — возможность получить дополнительные подарки для тех, кто любит ставить на олимпийский хоккей. Перезапуск акции к старту плей-офф удобен тем, что после начала игр навылет у команд часто меняется тактика действий. Анализ матчей требует иного подхода.

Валентин Васильев

