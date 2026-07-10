Арена Esports World Cup 2026 от БК BetBoom: фрибеты до 150 000 рублей за пари на Dota 2

Партнерский проект
Лучшие команды мира сражаются за трофей Esports World Cup 2026 по Dota 2 в Париже. Букмекер BetBoom запустил к этим соревнованиям новый турнир в разделе «Арены». Клиенты БК будут бороться за фрибеты из призового фонда в 800 000 рублей. Промоакция проходит сразу в 2 категориях.
Формат доступен только зарегистрированным пользователям. Бетторам нужно:
1. Создать аккаунт на сайте или в приложении BetBoom (если его еще нет).
2. Во вкладке «Арены» выбрать раздел Esports World Cup 2026.
3. Изучить 2 доступных призовых уровня и определиться с подходящим по бюджету.
4. Нажать кнопку подтверждения в выбранной категории.
5. В течение 10 минут после активации оформить пари на матч по Dota 2.
Условия входа по каждому из 2 уровней собраны в таблице ниже.
Призовой фонд
Минимальная ставка
300 000 ₽
от 2000 ₽
500 000 ₽
от 20 000 ₽
В зачет идут исключительно выигранные пари на матчи EWC 2026 по Dota 2. Итоговое вознаграждение зависит от того, в какой из «Арен» финиширует участник и какое место он займет в турнирной таблице.
Место
Фонд 300 000 ₽
Фонд 500 000 ₽
1
50 000 ₽
150 000 ₽
2
35 000 ₽
100 000 ₽
3
25 000 ₽
70 000 ₽
4
15 000 ₽
50 000 ₽
5
15 000 ₽
40 000 ₽
6
15 000 ₽
30 000 ₽
7
15 000 ₽
15 000 ₽
8-10
10 000 ₽
15 000 ₽
11-20
10 000 ₽
—
Полученный бонус подойдет для ставок на любые виды спорта с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Допустимы как одиночные пари, так и экспрессы. Действует фрибет на протяжении 168 часов.
Все существенные моменты промоакции представлены ниже.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
15.07.2026 (23:59 МСК)
Возвраты, аннулированные события и кэшауты очков пользователю не приносят.
Плюсы
Минусы
|➕ Крупная максимальная награда — 150 000 ₽
|➖ Всего 10 минут на первую ставку после активации
|➕ Можно менять уровень «Арены» в любой момент
Формат данной «Арены» заточен под поклонников Dota 2. Порог входа в турнир достаточно высокий, а вот формула начисления баллов не вызывает вопросов. Игрокам стоит держать в голове жесткий 10-минутный лимит на первую ставку. Регистрацию в промо и выбор категории лучше продумать заранее.