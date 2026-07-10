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ГлавнаяБонусыАрена Esports World Cup 2026 от БК BetBoom: фрибеты до 150 000 рублей за пари на Dota 2
БК BetBoomФрибеты за депозит
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Арена Esports World Cup 2026 от БК BetBoom: фрибеты до 150 000 рублей за пари на Dota 2

Обновлено:
до 150 000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
2000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Самое время побороться за фрибеты!

Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom до 150 000 рублей за пари в Арена Esports World Cup 2026
  • Как отыграть бонус BetBoom до 150 000 рублей за пари на EWC 2026
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 150 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Лучшие команды мира сражаются за трофей Esports World Cup 2026 по Dota 2 в Париже. Букмекер BetBoom запустил к этим соревнованиям новый турнир в разделе «Арены». Клиенты БК будут бороться за фрибеты из призового фонда в 800 000 рублей. Промоакция проходит сразу в 2 категориях.

Как получить фрибет BetBoom до 150 000 рублей за пари в Арена Esports World Cup 2026

Формат доступен только зарегистрированным пользователям. Бетторам нужно:

1. Создать аккаунт на сайте или в приложении BetBoom (если его еще нет).

2. Во вкладке «Арены» выбрать раздел Esports World Cup 2026.

3. Изучить 2 доступных призовых уровня и определиться с подходящим по бюджету.

4. Нажать кнопку подтверждения в выбранной категории.

5. В течение 10 минут после активации оформить пари на матч по Dota 2.

Условия входа по каждому из 2 уровней собраны в таблице ниже.

Призовой фонд

Минимальная ставка

300 000 ₽

от 2000 ₽

500 000 ₽

от 20 000 ₽

В зачет идут исключительно выигранные пари на матчи EWC 2026 по Dota 2. Итоговое вознаграждение зависит от того, в какой из «Арен» финиширует участник и какое место он займет в турнирной таблице.

Место

Фонд 300 000 ₽

Фонд 500 000 ₽

1

50 000 ₽

150 000 ₽

2

35 000 ₽

100 000 ₽

3

25 000 ₽

70 000 ₽

4

15 000 ₽

50 000 ₽

5

15 000 ₽

40 000 ₽

6

15 000 ₽

30 000 ₽

7

15 000 ₽

15 000 ₽

8-10

10 000 ₽

15 000 ₽

11-20

10 000 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 150 000 рублей за пари на EWC 2026

Полученный бонус подойдет для ставок на любые виды спорта с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Допустимы как одиночные пари, так и экспрессы. Действует фрибет на протяжении 168 часов.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 150 000 рублей от BetBoom

Все существенные моменты промоакции представлены ниже.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

2000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

15.07.2026 (23:59 МСК)

Возвраты, аннулированные события и кэшауты очков пользователю не приносят.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Крупная максимальная награда — 150 000 ₽➖ Всего 10 минут на первую ставку после активации
➕ Можно менять уровень «Арены» в любой момент 

Заключение

Формат данной «Арены» заточен под поклонников Dota 2. Порог входа в турнир достаточно высокий, а вот формула начисления баллов не вызывает вопросов. Игрокам стоит держать в голове жесткий 10-минутный лимит на первую ставку. Регистрацию в промо и выбор категории лучше продумать заранее.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

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