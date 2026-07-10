Арена Esports World Cup 2026 от БК BetBoom: фрибеты до 150 000 рублей за пари на Dota 2

Формат доступен только зарегистрированным пользователям. Бетторам нужно:

1. Создать аккаунт на сайте или в приложении BetBoom (если его еще нет).

2. Во вкладке «Арены» выбрать раздел Esports World Cup 2026.

3. Изучить 2 доступных призовых уровня и определиться с подходящим по бюджету.

4. Нажать кнопку подтверждения в выбранной категории.

5. В течение 10 минут после активации оформить пари на матч по Dota 2.

Условия входа по каждому из 2 уровней собраны в таблице ниже.

Призовой фонд Минимальная ставка 300 000 ₽ от 2000 ₽ 500 000 ₽ от 20 000 ₽

В зачет идут исключительно выигранные пари на матчи EWC 2026 по Dota 2. Итоговое вознаграждение зависит от того, в какой из «Арен» финиширует участник и какое место он займет в турнирной таблице.