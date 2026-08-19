Гран-при Нидерландов от БК BetBoom: розыгрыш фрибетов на 1 000 000 рублей

Инструкция для участников:

1. Зарегистрируйтесь в букмекерской компании BetBoom, если еще не сделали этого.

2. Найдите «Гран-при Нидерландов» в разделе бонусов и активируйте предложение.

3. Используйте ординары и экспрессы на события F1 — минимального или максимального коэффициента не предусмотрено.

4. Наберите суммарный оборот от 5000 рублей за период проведения промо.

Итоговый банк разделят поровну между всеми участниками, выполнившими требование по обороту. Чем меньше желающих наберут нужную сумму, тем крупнее окажется фрибет. Конкретный номинал станет известен только после подведения итогов.