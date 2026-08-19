Гран-при Нидерландов от БК BetBoom: розыгрыш фрибетов на 1 000 000 рублей
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К Гран-при Нидерландов компания BetBoom подготовила промо с призовым фондом в 1 000 000 рублей. Фрибеты распределят между бетторами, которые выполнят главное условие — совершат пари на F1 на сумму от 5000 рублей.
Как получить фрибет до 1 000 000 рублей в акции BetBoom Гран-при Нидерландов
Инструкция для участников:
1. Зарегистрируйтесь в букмекерской компании BetBoom, если еще не сделали этого.
2. Найдите «Гран-при Нидерландов» в разделе бонусов и активируйте предложение.
3. Используйте ординары и экспрессы на события F1 — минимального или максимального коэффициента не предусмотрено.
4. Наберите суммарный оборот от 5000 рублей за период проведения промо.
Итоговый банк разделят поровну между всеми участниками, выполнившими требование по обороту. Чем меньше желающих наберут нужную сумму, тем крупнее окажется фрибет. Конкретный номинал станет известен только после подведения итогов.
Как отыграть фрибет BetBoom до 1 000 000 за ставки на Гран-при Нидерландов
Полученный фрибет можно поставить как ординаром, и экспрессом. Коэффициент пари должен укладываться в границы от 1.30 до 3.50. Действует призовая ставка 1 неделю.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от BetBoom
Важные детали промо для участников.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
5000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
23.08.2026 (23:59 МСК)
Фрибеты поступят на счета игроков 24 августа.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Нет требований к минимальному кэфу ставки
|➖ Итоговая сумма приза зависит от числа участников
|➕ Выполнить условие можно ставками как одиночного, так и комбинированного типа
Заключение
Королевские гонки возвращаются на трассу после месяца отсутствия. BetBoom отмечает это по-крупному — 1 000 000 рублей в банке. Для тех, кто и так планирует ставить на гонки, это возможность получить бонус без дополнительных усилий. От игрока ожидают только оборота от 5000 рублей.