Фрибеты BetBoom: до 7000 рублей за участие в новогодней игре

Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте «Бетбум» . Примите участие в мини-игре через сторис «Зима фрибетов» мобильного приложения букмекера. Основная задача — расстрелять змейку из пушки. В зависимости от успешности игроку начисляются призовые очки.

Каждые 12 часов клиенту предоставляется по четыре бесплатные попытки в игре. Но можно получить и дополнительные. Для этого необходимо сделать ставку на сумму от 500 ₽ с коэффициентом от 1,30 и выше на любые спортивные и киберспортивные события или от 500 рублей в быстрых ставках (кроме Теннис 37/37 New, Теннис 38).

По результатам каждого 12-часового этапа самым успешным участникам полагаются премиальные фрибеты:

1-е место – 7 000 ₽;

2-е место – 5 000 ₽;

3-е место – 4 500 ₽;

4-9 е места – 3 500 ₽;

10-29-е места – 3 000 ₽;

30-50-е места – 2 000 ₽.

Полученный бонус можно использовать для заключения пари на любое событие (кроме Теннис 37 New, Теннис 38 New) с коэффициентом от 1,30 до 3,50. Если ваше пари выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала бонуса.