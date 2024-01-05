Фрибеты BetBoom: до 7000 рублей за участие в новогодней игре

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Букмекерская контора BetBoom предлагает своим новым и старым друзьям сыграть в новогоднюю мини-игру и выиграть от 2 000 до 7 000 рублей.
Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:
Каждые 12 часов клиенту предоставляется по четыре бесплатные попытки в игре. Но можно получить и дополнительные. Для этого необходимо сделать ставку на сумму от 500 ₽ с коэффициентом от 1,30 и выше на любые спортивные и киберспортивные события или от 500 рублей в быстрых ставках (кроме Теннис 37/37 New, Теннис 38).
По результатам каждого 12-часового этапа самым успешным участникам полагаются премиальные фрибеты:
Полученный бонус можно использовать для заключения пари на любое событие (кроме Теннис 37 New, Теннис 38 New) с коэффициентом от 1,30 до 3,50. Если ваше пари выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала бонуса.
+ Акция рассчитана как на новичков, так и постоянных клиентов БК.
+ Бесплатное участие в игре.
+ Раздача фрибетов каждые 12 часов.
- Игра недоступна на десктопе - только в мобильном приложении.
Мини-игру BetBoom отличают несложные правила в комплекте с приятными бонусами. Если решите убедиться в этом сами, стоит поторопиться: срок действия акции ограничен.
Партнерский проект