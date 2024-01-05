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5 января 8:20ГлавнаяБонусы
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Фрибеты BetBoom: до 7000 рублей за участие в новогодней игре

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Раздача фрибетов - дважды в сутки!
Валентин Васильев
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Букмекерская контора BetBoom предлагает своим новым и старым друзьям сыграть в новогоднюю мини-игру и выиграть от 2 000 до 7 000 рублей.

Как получить бонус?

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Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте «Бетбум».
  2. Примите участие в мини-игре через сторис «Зима фрибетов» мобильного приложения букмекера. Основная задача — расстрелять змейку из пушки. В зависимости от успешности игроку начисляются призовые очки.

Каждые 12 часов клиенту предоставляется по четыре бесплатные попытки в игре. Но можно получить и дополнительные. Для этого необходимо сделать ставку на сумму от 500 ₽ с коэффициентом от 1,30 и выше на любые спортивные и киберспортивные события или от 500 рублей в быстрых ставках (кроме Теннис 37/37 New, Теннис 38).

По результатам каждого 12-часового этапа самым успешным участникам полагаются премиальные фрибеты: 

  • 1-е место – 7 000 ₽;
  • 2-е место – 5 000 ₽;
  • 3-е место – 4 500 ₽;
  • 4-9 е места – 3 500 ₽;
  • 10-29-е места – 3 000 ₽;
  • 30-50-е места – 2 000 ₽.

Полученный бонус можно использовать для заключения пари на любое событие (кроме Теннис 37 New, Теннис 38 New) с коэффициентом от 1,30 до 3,50. Если ваше пари выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала бонуса.

Плюсы и минусы

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+ Акция рассчитана как на новичков, так и постоянных клиентов БК.
+ Бесплатное участие в игре.
+ Раздача фрибетов каждые 12 часов.

- Игра недоступна на десктопе - только в мобильном приложении.

Заключение 

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Мини-игру BetBoom  отличают несложные правила в комплекте с приятными бонусами. Если решите убедиться в этом сами, стоит поторопиться: срок действия акции ограничен. 

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Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров